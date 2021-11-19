شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. تعرف على فوائد تناول العدس في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العدس يعد من الأطباق الأساسية عند قدوم فصل الشتاء، لأنه يساهم في الشعور بالدفء، ولذا يقدم الخليج 365 العديد من الفوائد الصحية لتناولك له، وذلك وفقا لموقع "thehealthy".

- الحفاظ علي القلب

البقوليات مثل العدس، تحتوي على الألياف التي تخفض الكوليسترول وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.

- الوقاية من السرطان

العدس غني بالفولات الذي يساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطانات، مثل سرطان المخ والرقبة والمريء والبنكرياس .

- يساعد على إنقاص الوزن

العدس مصدر ممتاز للألياف الغذائية، وهي مادة مغذية تساعد على الشعور بالشبع و تقلل الشهية وتمنع الإفراط في تناول الطعام.

- الحفاظ علي صحة القناة الهضمية

العدس يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، ولذا تناولك له يحميه والسبب غناه بالألياف وسعرات حرارية قليلة وهي:

سعرات الحرارية: 230

كما أنه يحتوي علي البروتين بنسبة 18 جم.

الدهون 1 جرام.

الكربوهيدرات: 40 جم(15.

الألياف: 16 جم.

حمض الفوليك: 358 ميكروجرام.

الحديد: 7 مجم.

المغنيسيوم: 71 مجم.

البوتاسيوم: 731 مجم.

الزنك: 3 مجم.