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شكرا لقرائتكم خبر عن مع تقلبات الطقس.. تعرف على فوائد تناول العدس في الشتاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - العدس يعد من الأطباق الأساسية عند قدوم فصل الشتاء، لأنه يساهم في الشعور بالدفء، ولذا يقدم الخليج 365 العديد من الفوائد الصحية لتناولك له، وذلك وفقا لموقع "thehealthy".
- الحفاظ علي القلب
البقوليات مثل العدس، تحتوي على الألياف التي تخفض الكوليسترول وتقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.- الوقاية من السرطان
العدس غني بالفولات الذي يساعد في الحماية من عدة أنواع من السرطانات، مثل سرطان المخ والرقبة والمريء والبنكرياس .
- يساعد على إنقاص الوزن
العدس مصدر ممتاز للألياف الغذائية، وهي مادة مغذية تساعد على الشعور بالشبع و تقلل الشهية وتمنع الإفراط في تناول الطعام.- الحفاظ علي صحة القناة الهضمية
العدس يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجهاز الهضمي، ولذا تناولك له يحميه والسبب غناه بالألياف وسعرات حرارية قليلة وهي:
سعرات الحرارية: 230
كما أنه يحتوي علي البروتين بنسبة 18 جم.
الدهون 1 جرام.
الكربوهيدرات: 40 جم(15.
الألياف: 16 جم.
حمض الفوليك: 358 ميكروجرام.
الحديد: 7 مجم.
المغنيسيوم: 71 مجم.
البوتاسيوم: 731 مجم.
الزنك: 3 مجم.