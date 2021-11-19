هذا الفيتامين يمكن أن يحيد تأثير أدوية ترقق الدم

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 نوفمبر 2021 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

تحدث الطبيب والمقدم التلفزيوني الروسي عن فيتامين يمكن أن يحيد تأثير أدوية ترقق الدم وبالتالي يحدث تجلط الدم.

وقال الطبيب على قناة روسيا 24 إن الأطعمة التي تحتوي على فيتامين ك لا تؤثر على الدم، ولكن هناك عوامل تخثر ينظمها هذا العنصر.

وفقا له، عند تناول أدوية ترقق الدم، يجب على المرء الامتناع عن الإفراط في تناول البقدونس والكزبرة والكرفس.

وحذر الطبيب من أنه “إذا أعطينا شخصًا أدوية مسيلة للدم، وأكل في نفس الوقت الفاصوليا الخضراء، وقضم البروكلي، وأكل السبانخ، فإن كل هذه المنتجات يمكنها ببساطة تحييد تأثير الأدوية”.

وأوضح مياسنيكوف أن فيتامين K في حد ذاته لا يسبب تجلط الدم، ولكن يمكنه تحييد تأثير الأدوية. وخلص الطبيب إلى أن “الجلطة ناتجة عن تلك الظروف التي نعطي الأدوية ضدها – على سبيل المثال، الوارفارين ، ولكن إذا تم تحييد الوارفارين ، فسيحدث تجلط الدم”.

وإن فيتامين ك هو فيتامين ضروري ينتمي إلى مجموعة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون، ويلعب دورًا هاماً في الحفاظ على صحة العظام والقلب.

يعمل فيتامين ك على تنظيم تخثر الدم، إضافة إلى أهميته في إنتاج البروثرومبين وهو عامل تخثر ضروري لتخثر الدم واستقلاب العظام.

إن تخثر الدم هو الية تحدث في الجسم خلال التعرض الإصابة وتمزق الأوعية الدموية.

ومن الجدير بالذكر أن فيتامين ك يلعب دورًا في نقل الكالسيوم في جميع أنحاء الجسم، الذي يساهم في تنظيم تخثر الدم أيضًا.

وفي الوقت ذاته، هذا الفيتامين يساعد في تحسين نوع معين من الإصابة باضطرابات الدم.