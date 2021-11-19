6 علامات شائعة للإصابة بالسرطان

بيروت - نادين محمد -

يعتبر مرض السرطان ثاني أكثر أسباب الوفاة شيوعاً بعد أمراض القلب، يمكن أن يساعد الاكتشاف المبكر للسرطان فى تخطي مضاعفات السرطان والعلاج المبكر، خاصة وأن بعض أنواع السرطان تتطور تماماً بدون أعراض، إلا أن المرض يمكن أن يكون مدمراً بشكل خاص إذا تجاهلنا الأعراض.

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قد يكون السعال المستمر أحد أعراض سرطان الرئة أو سرطان الرأس والعنق. لا يسبب السرطان لمعظم الناس أي أعراض أو علامات.

تحدث بعض أنواع السرطان بشكل متكرر في فئات عمرية معينة ومع ذلك، في حالة حدوث أعراض معينة أو استمرارها، يجب مراجعة الطبيب.

عادة ما تمثل هذه الأعراض التهابات بسيطة مثل التهاب الشعب الهوائية أو التهاب الجيوب الأنفية، وفي المقابل يمكن أن تكون تلك الأعراض مؤشراً للإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الرأس والعنق. يجب على أي شخص يعاني من سعال مزعج يستمر لأكثر من شهر أو مع وجود دم في المخاط أن يستشير الطبيب.



2- تغيير في عادات الأمعاء

ترتبط معظم التغييرات في عادات الأمعاء بنظامك الغذائي وتناول السوائل من حين لآخر، في المقابل يُظهر السرطان إسهالاً مستمراً.

يشعر بعض الأشخاص المصابين بالسرطان بتقلصات الأمعاء والشعور بالنفخة حتى بعد التبرز. لكن إذا استمرت أي من هذه الشكاوى غير الطبيعية في الأمعاء لأكثر من بضعة أيام يمكن أن تكون مرتبطة بالإصابة بالسرطان.





3- دم في البراز

يجب على الطبيب دائماً فحص الدم في البراز، فغالباً ما تسبب البواسير نزيفاً في المستقيم، ولكن نظراً لكون البواسير شائعة جداً يجب أن يقوم الطبيب بفحص القناة المعوية بالكامل عندما يكون لديك دم في حركات الأمعاء.

قد يكون الفحص بالأشعة السينية كافياً لتوضيح التشخيص، ويوصى بإجراء تنظير القولون الروتيني، حتى بدون أعراض، بمجرد بلوغك 50 عاماً.

في بعض الأحيان عندما يكون مصدر النزيف واضحاً تماماً نتيجة الإصابة بالقرحة المتكررة.

هناك العديد من أنواع فقر الدم وأكثرها شيوعاً هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ويمكن أن تسبب العديد من السرطانات أيضاً فقر الدم، ولكن سرطانات الأمعاء تسبب فقر الدم الناجم عن نقص الحديد في أغلب الأحيان.

5- كتلة الثدي أو إفرازات الثدي

تعد الإفرازات من الثدي أمراً شائعاً، لكن بعض أشكال الإفرازات قد تكون علامات على الإصابة بالسرطان. إذا كان لديك الإفراز دموي أو من حلمة واحدة فقط، يوصى بإجراء مزيد من الفحوصات.

تُنصح النساء بإجراء فحوصات شهرية للثدي.

معظم أورام الثدي هي أورام غير سرطانية مثل الأورام الغدية الليفية أو الخراجات. لكن يجب فحص جميع أورام الثدي بدقة لاحتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

ولا تكون النتيجة السلبية للتصوير الشعاعي للثدي كافية عادة، ويحتاج طبيبك إلى تحديد دراسة الأشعة السينية المناسبة والتي قد تشمل التصوير بالرنين المغناطيسي أو الموجات فوق الصوتية للثدي.

بشكل عام، يتطلب التشخيص سحب إبرة أو خزعة (عينة صغيرة من الأنسجة).

6-تغير في التبول

التغير في التبول يمكن أن يكون بسبب التهابات المسالك البولية عادة عند النساء أو عند الرجال.