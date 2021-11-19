أفضل تمارين شد البطن في حصاد 2021 

بيروت - نادين محمد -

تُعاني غالبية النساء من علامات التمدد، وترهل وتدلي جلد البطن، نتيجة فقدان الوزن السريع أو جراء الولادة الأمر الذي يدفعها للبحث عن طرق آمنة لشد البطن وتحسين مرونة الجلد بعيداً عن العمليات الجراحية. في ما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، افضل تمارين رياضية لشد البطن في حصاد 2021، لإزالة العيوب وتجديد البشرة ورفع جلد البطن وشدّها.

تمارين شد البطن والصدر في اسبوع

البطن والصدر من أكثر مناطق الجسم القابلة لتكدس الدهون، والغالبية من النساء يعانين من هذه المشكلة التي تؤثر سلباً على شكل القوام وعلى الحركة أيضاً التي تعتبر قلتها من أهم أسباب تراكم الدهون في البطن والصدر، هذا بالطبع إلى عوامل إضافية، منها سوء التغذية والوراثة.

مما لا شك فيه، أن الحميات الصحية باستطاعتها أن تساعد على إذابة الدهون في هاتين المنطقتين، إلا أنها غير كافية، كما أن البعض من النساء، وإن لجأن إلى الأنظمة الغذائية الصحية وفقدن من وزنهن، لا تتأثر منطقتا البطن والصدر، لذا يشدد الخبراء بضرورة القيام ببعض التمارين الرياضية التي تساعد على خسارة الدهون في هاتين المنطقتين وشد الجلد فيهما. إذا كنت تعانين من ترهلات في البطن والصدر، عليك بهذه التمارين الموصى بممارستها لخسارة الدهون في هاتين المنطقتين وشدهما...

تمرين الكرة لشد البطن

لإنجاز هذا التمرين، أنت بحاجة إلى كرة.

• قومي بالاستلقاء على الأرض مع مدّ اليدين بشكل مستقيم على الأرض.

• أمسكي بالكرة في يديكِ، ثم مديهما لتصبحا قريبتين من قدميك لوضع الكرة بين القدمين.

• افردي جسمكِ ثانية مع الحفاظ على الكرة بين القدمين.

• مدي يديك ثانية لتأخذي الكرة مجدداً، وهكذا...

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اسهل تمارين نحت الخصر والبطن

من المهم جداً ممارسة تمارين نحت الخصر والبطن من اجل الحصول على قوام رشيق ومتناسق. ومن هذه التمارين ما قد يساعد على الحصول على افضل نتيجة في مدة قصيرة. ولهذا من المفيد المواظبة عليها والقيام بها بشكل منتظم. وهذه ابرز 5 تمارين لنحت الخصر والبطن واكثرها فاعلية وسهولة.

يمكن تعلم بعض تمارين نحت الخصر والبطن بسهولة، علماً انه يمكن تطبيقها في يوم واحد في المنزل ومن دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وهذه ابرزها.



التمرين الاول

1 يتم اثناء ممارسة هذا التمرين الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم تماماً.

2 تمد الذارعان الى خلف الرأس في موازاة طول الجسم.

3 يتم بعد هذا رفع الذراعين والساعدين إلى أعلى مع رفع القدمين والساقين قدر الإمكان.

4 في هذه الأثناء يجب الحرص على شد عضلات الظهر والبطن والحفاظ على الوضعية قدر الإمكان. ومن المهم تكرار الحركة من 6 الى 10 مرات.

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كيف أخسس منطقة البطن فقط؟

مفاجأة.. كل شخص لديه بعض الدهون في البطن ، حتى الأشخاص الذين لديهم عضلات بطن مسطحة. هذا امر عادي. لكن الكثير من دهون البطن يمكن أن يؤثر على صحتك بطريقة لا تؤثر عليها الدهون الأخرى. بعض الدهون تتركز تحت الجلد مباشرة . توجد دهون أخرى أعمق في الداخل ، حول القلب ، الرئتين ، الكبد ، وأعضاء أخرى.

قد تكون تلك الدهون العميقة - التي تسمى الدهون "الحشوية" - هي المشكلة الأكبر ، حتى بالنسبة للأشخاص النحيفين.



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كيف أزيل الترهل أسفل البطن؟

غالباً ما تبدأ المرأة بملاحظة ترهل أسفل البطن بعد بلوغها سن الـ 35 ، وهذا مرده إلى بداية التقدم في السن، فيبدأ الجسم بفقدان الكولاجين، الإيلاستين وحمض الهيالورونيك، وهي مواد مهمة للحفاظ على رطوبة البشرة. التقدم في السن، ليس المسؤول الأوحد عن الترهل أسفل البطن، فخسارة الوزن بشكل كبير وسريع، إضافة إلى الحمل يحدثان تغييراً وتمدداً في بنية الجلد، هذا إضافة إلى انقطاع الطمث، التعرض المفرط للأشعة ما فوق البنفسجية، التدخين، وغير ذلك...

كيف يمكن التخلص من الترهل أسفل البطن؟

اتباع نظام غذائي صحي

للتغذية تأثير كبير على مرونة الجلد، خاصة تناول الأطعمة التي تحفز الجسم على إنتاج الكولاجين، الكادة المسؤولة عن عدم ترهل وشيخوخة الجلد. ينصح بالتركيز على تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الصحية، مثل الأفوكادو، سمك السلمون، زيت الزيتون، المكسرات والحبوب، هذا إضافة إلى تلك التي تحتوي على فيتامين C، كالفراولة، الحمضيات، الطماطم، الفلفل الأخضر....

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