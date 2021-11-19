أفضل خلطات تكبير وشد المؤخرة في حصاد 2021 

بيروت - نادين محمد -

ترغب كل إمرأة في الحفاظ على تناسُقها الجَّسدي الذي يُعد أحد أهم مقومات جمالها. وتُعتبر المُؤخرات الكبيرة ذات المظهر الجميل مِن أكثر الأشياء المُتَّبعة في عصرنا الحالي، ويُمكن تكبير المؤخرة وشدها بخلطات طبيعية تُقدمها لك "الجميلة" في حصاد 2021.

تكبير المؤخرة وشدها بخلطات سحرية

تُستخدم زيت الحلبة على نطاق واسع في صنع الخلطات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، وذلك لما يتمتع به من فوائد، من أهمها أنه يعمل على تكبير حجم المؤخرة وجعلها مشدودة ومرفوعة، إضافة الى أنه يشتمل على مضادات الأكسدة التي تحارب التجاعيد والجذور الحرة وتقضي على تشققات الجلد والحفاظ على صحة البشرة. انطلاقاً من ذلك، سنقدم إليك في يلي ثلاث وصفات طبيعية من زيت الحلبة، سهلة التحضير، وتساعدك في الحصول على مؤخرة أكثر حجماً وجاذبية.

خلطة زيت الحلبة والعسل

المكوّنات:

ملعقة كبيرة من زيت الحلبة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبيب.

القليل من المياه الفاترة

طريقة التحضير والتطبيق:

اخلطي جميع المكوّنات المذكورة سابقاً في شكل جيد واشربيها عند الصباح على معدة فارغة. وعند الالتزام بتناول هذه الخلطة يومياً، ستلاحظين الفرق سريعاً.

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خلطة سحرية لشد المؤخرة والأرداف أيضاً

تجد المرأة نفسها أمام عائق كبير عند ظهور السيلوليت فى الجسم وخاصة فى منطقة المؤخرة والأرداف، فهي تبدو ملئية الجسم بسبب الدهون العنيدة المتواجدة في هذه المنطقة ويمكنك عزيزتي التخلص من ترهلات وتكتل الدهون في المؤخرة بمجموعة من الوصفات الطبيعية للحصول على مؤخرة مشدودة.

وصفة زيت الزيتون والجلسرين

المكوّنات:

4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

4 ملاعق كبيرة من الجلسرين السائل

3 ملاعق كبيرة من كريم مرطب

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير والتطبيق:

نخلط جميع المكوّنات السابقة جيدا. نسخن الخليط علي نار هادئة ونتركه حتي يبرد. نضع الوصفة علي المكان المناسب وندلك لمدة 15 دقيقة. نترك الوصفة لمدة ساعة. نغسل الوصفة بالماء البارد. نكرر الوصفة مرة أسبوعيا.

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فوائد زيت الحلبة لتكبير المؤخرة

الحلبة من أقدم النباتات التي تم استخدامها في القدم، خاصة لدى الفراعنة، الصينيين والهنود لأغراض طبية مختلفة، كعلاج، لالتهابات الجهاز التنفسي، السل، للأم الجروح ، ليس هذا فحسب، بل استعملت في الحضارات القديمة كمرطب ومنقٍ للبشرة، هذا ناهيك عن أنها وصفة شعبية لإدرار حليب الثدي وكمكمل غذائي لمرضى السكري. أما زيت الحلبة Fenugreek Oil، يشيع استخدامه لتكبير مناطق عدة في الجسم، كالوجه، الثدي، المؤخرة... وبالرغم من عدم توفر دليل علمي تؤكد صحة وفعالية زيت الحلبة لهذا الغرض، إلا أن العديد من النساء يؤكدن نجاح تجاربهن بهذا الشأن.

خصائص زيت الحلبة وفوائده لتكبير المؤخرة

زيت الحلبة غني بالفيتامينات، البروتين والمعادن، كما يمتاز باحتوائه مادة الديوسجنين Diosgenin، وهي هرمون مماثل لهرمون الإستروجين Estrogen الذي يحفز البرولاكتين Prolactin أو ما يعرف بهرمون الحليب المسؤول عن منح البشرة الامتلاء.

ما يعيب زيت الحلبة رائحته النفاذة، ولكن يمكن إضافة له أي نوع من الزيوت العطرية المحببة.

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بروتين للنساء لتكبير المؤخرة

إذا كنت تتطلعين إلى تكبير مؤخرتك، فإنّ إجراء بعض التعديلات على نظامك الغذائي هو الخطوة الأولى. يجب أن تركزي على تنمية عضلات المؤخرة، وهي العضلات التي تتكون منها الأرداف. ويُعد البروتين الغذائي مهماً لبناء كتلة العضلات والحفاظ عليها خاصة بعد التمرين. فيما يأتي، تُقدم لك "الجميلة"، 12 نوعاً من الأطعمة التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مؤخرة كبيرة.

بروتين للنساء لتكبير المؤخرة وشد عضلاتها

تناول البروتين أمراً ضرورياً لبناء العضلات من أجل تكبير المؤخرة. ويُعد الجمع بين التمارين المنتظمة ونظام غذائي صحي مليء بالأطعمة التي تزيد من حجم المؤخرة أحد أكثر الاستراتيجيات فعالية للمساعدة في تحقيق أقصى قدر من النتائج. وقد تزيد بعض الأطعمة من نمو عضلات المؤخرة وقوتها، ومن أبرزها:

سمك السلمون: يُعتبر السلمون مصدراً رائعاً للبروتين، وغني أيضاً بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي توفر العديد من الفوائد الصحية. تشير بعض الأبحاث إلى أنّ دهون أوميغا 3 تقلل الالتهاب، مما قد يسرع من نمو عضلات المؤخرة وزيادة حجمها وقوتها.

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