شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة ومشروبات "تريند" العام المقبل 2022.. أبرزها الكركديه والتوابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بداية كل عام، تحتل بعض الأطعمة المرتبة الأولى فى العالم نظرًا لشعبيتها الكبيرة، وفى الغالب سيكون الاتجاه نحو تقليل اللحوم، حيث تستند هذه الاتجاهات إلى أحدث تقارير سوق الأغذية الكاملة للأطعمة والمشروبات، والتي تحدد الطلب المتزايد على الأطعمة الصديقة للبيئة، ويوضح تقرير موووقع "تايمز أوف انديا" الأطعمة والمشروبات المتوقع أنها تصبح التريند فى العام المقبل 2022.

الكركديه

يشتهر الكركديه بمحتواه العالى من فيتامين سي، وهي زهرة جميلة تنمو في جميع القارات تقريبًا، سترى المزيد من الزبادي بنكهة الكركديه والمشروبات الغازية بطعم الكركديه وكذلك الشاى.

التوابل والأعشاب

بسبب الوباء والحاجة إلى زيادة المناعة، بدأ الناس يؤمنون بقوة الأعشاب والتوابل، ومن المرجح أن ينمو هذا الاتجاه أكثر في عام 2022.

شاي الاعشاب

في العام الماضي، زاد الاستهلاك على شاي الأعشاب بسبب انخفاض المناعة والآثار اللاحقة للإصابة بكورونا، حيث اتجه الناس لطريق الشاي العشبي لتخفيف التوتر والقلق وتحسين النوم وتعزيز المناعة.

بعض أنواع شاي الأعشاب التي من المتوقع أن تحظى بشعبية في عام 2022، وهي شاي البابونج والشاي الصيني الأسود والشاي الأبيض.

الأطعمة المخمرة

الأطعمة المخمرة مثل المخلل والزبادى تحتوي على الكثير من البروبيوتيك، وهي مفيدة لصحة الأمعاء، فلا تعمل هذه الأطعمة على تحسين القناة الهضمية فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز المناعة وفقدان الوزن، لذلك سترى الكثير من المطاعم التي تقدم الأطعمة المخمرة في عام 2022.

الأطعمة الغنية بالسيلينيوم

بسبب الخوف المتزايد من السرطان، زاد الاستهلاك على الأطعمة الغنية بالسيلينيوم، وهو معدن أساسي يلعب دورًا كبيرًا في حماية الجسم من الجذور الحرة التي تسبب خطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل السرطان.

السيلينيوم مسئول أيضًا عن وظيفة الغدة الدرقية ويحمي الجسم من الالتهابات المختلفة، وبالتالي، فإن الأطعمة مثل المكسرات البرازيلية وعيش الغراب والبيض ستكون فى التريند العام المقبل.

حليب البطاطس

سيكون حليب البطاطس هو الرائد الجديد لعام 2022، حيث سيركز الناس بشكل أكبر على الأطعمة النباتية والصديقة للبيئة، سوف يعطي منافسة قوية لأنواع الحليب النباتي الآخرى مثل حليب الشوفان والصويا وحتى حليب اللوز.