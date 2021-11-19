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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الجرعة المطلوبة من الفيتامينات والمعادن يوميا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - الفيتامينات والمعادن عبارة عن مغذيات دقيقة مسئولة عن العديد من العمليات البيولوجية التي تحافظ على الحياة، بينما يمكن لمعظم الناس الحصول على ما يكفي من النظام الغذائي وحده ، قد يحتاج الآخرون إلى تناول مكمل غذائي، وفقا لما نشره موقع " medicalnewstoday".
الجرعة اليومية من الفيتامينات والمعادن
ستختلف الاحتياجات الغذائية لكل شخص اختلافًا طفيفًا ، ولكن قد يكون من المفيد الحصول على أرقام معيارية لتناول الفيتامينات والمعادن كنقطة مرجعية، وحددت إدارة الغذاء والدواء (FDA) الأمريكية الكميات من الفيتامينات والمعادن المختلفة الفرد يجب أن تستهلك في اليوم الواحد.
استهلاك الكميات التالية من الفيتامينات:
البيوتين 30 ميكروجرام
حمض الفوليك 400 ميكروجرام
فيتامين أ900 ميكروجرام
فيتامين ب 6 1.7 مجم
فيتامين ب 12 2.4 ميكروجرام
فيتامين سي 90 مجم
فيتامين د 20 مكجم
فيتامين ك 120 مكجمكميات استهلاك المعادن اليومية :
الكالسيوم 1300 مكجم
كلوريد 2300 مجم
الكروم 35 ميكروغرام
نحاس 0.9 مجم
اليود 150 مجم
حديد 18 مجم
المغنيسيوم 420 مجم
المنغنيز 2.3 مجم
البوتاسيوم 4،700 مجم
صوديوم 2300 مجم
الزنك 11 مجم