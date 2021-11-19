شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف وجود صلة بين اختبار كورونا الإيجابى والشعور بالإرهاق وقلة النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة وجود صلة بين الاختبار الإيجابي لكورونا والإرهاق ومشاكل النوم، وقال العلماء إن الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بكورونا لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض نفسية والتعب ومشاكل النوم، بحسب موقع "ميديكال إكسبريس".

الدراسة حللت سجلات الرعاية الصحية الأولية الإلكترونية لـ226521 شخصًا من جميع أنحاء المملكة المتحدة بين فبراير وديسمبر 2020، ووجدت أن هناك زيادة بنحو ستة أضعاف في احتمال إبلاغ الطبيب بالتعب بعد اختبار PCR إيجابي، وزيادة بمقدار ثلاثة أضعاف في مخاطر مشاكل النوم مقارنة بأولئك الذين ليس لديهم اختبار إيجابي، بالنسبة للأشخاص الذين لم يجروا اختبارًا إيجابيًا. سبق لهم زيارة الطبيب لأي من هذه الأسباب في الماضي.

وكانت هناك أيضًا زيادة بنسبة 83 ٪ في الأمراض النفسية بعد اختبار PCR الإيجابي، ومع ذلك ، كانت هناك أيضًا زيادة بنسبة 71 ٪ في خطر الإصابة بالأمراض النفسية للأشخاص الذين تلقوا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل سلبيًا مقارنةً بعامة السكان.

واعتقد الباحثون أن هذا يثير بعض الشكوك حول ما إذا كان كورونا يسبب مرضًا نفسيا بشكل مباشر، لأنه من الواضح أن أولئك الذين يخضعون للاختبار هم أكثر عرضة لعوامل خطر الإصابة بالأمراض النفسية، على سبيل المثال القلق المرتبط بالوباء.