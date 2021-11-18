علاجات منزلية لطرد البلغم .. جربيها بنفسك

بيروت - نادين محمد -

على الرغم أن المخاط يحمي الجسم من الجفاف ويساعد في الدفاع عنه ، بما في ذلك الفيروسات والبكتيريا. إلا أنه في المقابل تواجد الكثير من المخاط قد يكون مزعجًا وقد يكون سبب في زيادة الالتهابات ونزلات البرد أو الانفلونزا وتهيج في الأنف أو الحلق أو الرئتين و مراض الانسداد الرئوي المزمن ... إليك 10 علاجات طبيعية لطرد البلغم جربيها بنفسك.

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1. الحفاظ على رطوبة الهواء

يؤدي الهواء الجاف إلى تهيج الأنف والحلق، يمكن أن يساعد وضع مرطب الهواء في غرفة النوم على تحسين النوم، والحفاظ على نظافة الأنف ومنع التهاب الحلق .

2. تناول الكثير من السوائل

تناول الكثير من السوائل

يحتاج الجسم إلى البقاء رطباً للحفاظ على ليونة المخاط. عندما يصاب الشخص بنزلة برد، فإن تناول المزيد من السوائل والتركيز على المشروبات التي تعمل على طرد السعال مثل الزعتر وأوراق الجوافة والتيليو وغيرها من الأعشاب المعروفة بفائدتها في تخفيف المخاط وعلاج التهاب الجيوب الأنفية و التخلص من إفرازاتها.

3. وضع منشفة مبللة دافئة على الوجه

للتخلص من السعال بجانب تناول مشروب طبيعي لطرد البلغم يمكن اللجوء إلى بعض العلاجات الأخرى مثل وضع منشفة مبللة دافئة على الوجه لعلاج صداع الجيوب الأنفية.

يعد الاستنشاق بقطعة قماش مبللة طريقة سريعة لإعادة الرطوبة إلى الأنف والحلق. ستساعد الحرارة على تخفيف الألم والضغط.

4. إبقاء الرأس مرفوعاً

عندما يكون تراكم المخاط مزعجاً بشكل خاص، فقد يساعد النوم على عدد قليل من الوسائد أو على كرسي بعدم الراحة؛ لأنه قد يبدو كما لو أن المخاط يتجمع في مؤخرة الحلق.

5. عدم قمع السعال

عدم قمع السعال

يجب عند التعرض للسعال المزعج المليء بالبلغم. الحرص على تناول مشروب طبيعي لطرد البلغم وإبعاد الإفرازات من الرئتين والحلق. استخدم شراب السعال باعتدال، هذا إذا استخدم من الأساس.

6. قد يساعد رذاذ الأنف أو شطفه بمحلول ملحي على إزالة المخاط

يمكنك استخدام بخاخ محلول ملحي للأنف، ويمكن لبخاخ المحلول الملحي أن يزيل المخاط والمواد المثيرة للحساسية من الأنف والجيوب الأنفية.

البحث عن البخاخات المعقمة التي تحتوي على كلوريد الصوديوم فقط، والتأكد من استخدام الماء المعقم أو المقطر عند الجيوب الأنفية.

7. الغرغرة بالماء المالح

الغرغرة بالماء المالح

يمكن أن يؤدي ذلك إلى تهدئة التهاب الحلق، وقد يساعد في إزالة المخاط المتبقي. يمكن غرغرة ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ عدة مرات في اليوم.

8. استخدام الأوكالبتوس

تستخدم منتجات الأوكالبتوس لإخضاع السعال وتقليل المخاط لسنوات. وعادة ما يتم وضعها مباشرة على الصدر. يمكن أيضاً إضافة بضع قطرات من زيت الأوكالبتوس إلى موزع أو حمام دافئ للمساعدة في تنظيف الأنف.

9. تناول الدواء المناسب

تناول الدواء المناسب

يمكن أن تساعد الأدوية الطاردة للبلغم على تسهيل طرد المخاط بجانب الحرص بشكل يومي على تناول مشروب طبيعي لطرد البلغم يسهل السعال أو النفخ. ومع ذلك، والتحقق من أن هذه الأدوية لا تحتوي أيضاً على مزيلات الاحتقان.

10. الانتباه إلى نظامك الغذائي

يساعد تناول الكثير من الفاكهة واتباع نظام غذائي غني بالألياف من الفاكهة، وربما فول الصويا إلى مشاكل تنفسية أقل مرتبطة بالبلغم.

يجب تجنب الأطعمة التي تسبب ارتجاع المريء وزيادة البلغم والمخاط. يجب على الأشخاص المعرضين للحموضة أن يتجنبوا الأطعمة المحفزة وأن يسألوا الطبيب عن الإدارة السليمة.