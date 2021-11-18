أضرار العصفر على صحتك

بيروت - نادين محمد -

أضرار العصفر عديدة لصحتك، وعند الإفراط في تناوله من المحتمل أن يكون زيت العصفور آمناً لمعظم الناس عند تناوله عن طريق الفم. ومع ذلك فتعد أبرز أضرار العصفر أنه غير آمن أثناء الحمل، ويمكن أن يؤدي إلى حدوث فترات الحيض، وتقلص الرحم، ويسبب الإجهاض.

إذا كنت ممن يتناولون العصفر أو زيت العصفر إليك أبرز أضرار العصفر وآثاره الجانبية على صحتك.

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1-أضرار العصفر وارتفاع نسبة الكوليسترول

تظهر بعض الأبحاث أن تناول زيت العصفر كمكمل غذائي أو استبدال زيوت أخرى به في النظام الغذائي يساعد على خفض البروتين الدهني الكلي ومنخفض الكثافة LDL أو الكوليسترول الضار. ومع ذلك لا يبدو أنها تخفض نسبة الدهون الأخرى في الدم التي تسمى الدهون الثلاثية، أو ترفع نسبة البروتين الدهني عالي الكثافة HDL أو الكوليسترول الجيد.



2-أضرار العصفر وداء السكري

أضرار العصفر وداء السكري

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول زيت العصفر عن طريق الفم لمدة 3 أسابيع يمكن أن يزيد من مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 .

في المقابل تشير أبحاث أخرى إلى أن تناول زيت العصفر عن طريق الفم لمدة 16 أسبوعاً يقلل من نسبة الهيموجلوبين A1c دون التأثير على مستويات السكر في الدم عند النساء المصابات بداء السكري بعد سن اليأس. لا يبدو أن زيت العصفر يؤثر على مستويات الإنسولين أو حساسية الإنسولين.

3-التليف الكيسي

تظهر الأبحاث المبكرة أن تناول زيت العصفر عن طريق الفم لمدة عام واحد لا يحسن شدة التليف الكيسي عند الأطفال المولودين بوزن أقل من 2500 جرام.

في المقابل تظهر الأبحاث المبكرة أن إعطاء العصفر ، وهو أحد مكونات زهرة القرطم، عن طريق الوريد يحسن الأعراض بشكل طفيف لدى الأطفال الذين يعانون من آلام في الصدر.

4-مشاكل النزيف

مشاكل النزيف

لا ينبغي استخدام زيت العصفر لمن يعانون من أمراض النزيف، أو قرحة المعدة أو الأمعاء، أو اضطرابات التخثر؛ لأنه يمكن أن يبطئ تخثر الدم.

قد يسبب زيت العصفر رد فعل تحسسياً لدى الكثير من الأشخاص .

نظراً لأن زيت العصفر قد يبطئ تخثر الدم، فهناك قلق من أنه قد يزيد من خطر النزيف أثناء الجراحة وبعدها. لذلك يجب التوقف عن استهلاك زيت العصفر قبل أسبوعين على الأقل من الجراحة بسبب أضرار العصفر المعروفة على من يعانون من مشاكل النزيف.

تتضارب الأدلة حول تأثيرات زيت العصفر على ضغط الدم. تشير بعض الأبحاث المبكرة إلى أن تناول زيت العصفر عن طريق الفم لمدة 6-8 أسابيع يخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، تشير أدلة أخرى إلى أن زيت العصفر غير فعال أو ضار لخفض ضغط الدم.

ارتفاع ضغط الدم