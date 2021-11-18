شكرا لقرائتكم خبر عن البنجر والأفوكادو والسمك.. أطعمة تحافظ على المخ وتحميه من الزهايمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحفاظ علي صحة المخ يجب تناول الأغذية التي تحتوي علي مضادات الأكسدة، والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية، فهي تغذي كلا من الجسم والعقل وتساعد على زيادة مستويات الطاقة بدون الكافيين أو المنبهات الأخرى.

وحول ذلك يقدم التقرير المنشور عبر موقع " facty" بعض الأطعمة الصحية التي تسهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة المخ، وتزيد من تركيزه، ومنها:

-البنجر:

غني بمضادات الأكسدة والنترات، التي من دورها الحماية من السرطان ويساعد الكبد على إزالة السموم من الدم، وزيادة تدفق الدم إلى الدماغ، و يساعد على التفكير بوضوح وزيادة الانتباه.

-أفوكادو:

يعد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون الأحادية غير المشبعة، و تحافظ هذه الدهون الصحية على نسبة السكر في الدم، و الحفاظ على صحة الجلد والشعر والأظافر، والأهم من ذلك أنه غني بحمض الفوليك وفيتامين ك، مما يحسن وظائف الدماغ الإدراكية مثل التركيز والذاكرة.

-بروكلي:

غني بالكولين وفيتامين ك، وهذه العناصر الغذائية تساهم في وظيفة الذاكرة والتركيز.

-الشيكولاته الداكنة:

تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ ، مما يحسن الوظيفة الإدراكية الشاملة.

-سمك السالمون:

غني بأحماض أوميجا 3 ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل ضباب الدماغ وزيادة الذاكرة والتركيز.

-عين الجمل:

غني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويمكن أن يؤدي تناوله إلى زيادة الذاكرة واليقظة والتركيز.