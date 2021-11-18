شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا تم تشخيصك بالالتهاب الرئوى هذا الشتاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب أنسجة الرئة ويمكن أن تسببها البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات، تكون العدوى أكثر شيوعًا في أشهر الشتاء، وإذا تم تشخيص إصابتك بالتهاب رئوي، فيجب أن تكون على دراية بالنوع الصحيح من العلاج الذي يمكن تقديمه لك، إلى جانب العلاج، فإن التعافي في الوقت المناسب مهم أيضًا.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، يمكن أن يؤدي الالتهاب الرئوي إلى الإصابة بالأمراض والوفيات وهو عبارة عن عدوى تؤدي إلى التهاب الأكياس الهوائية في إحدى الرئتين أو كلتيهما.

تمتلئ الأكياس الهوائية لاحقًا بالسوائل مما يتسبب في حدوث البلغم والحمى، القشعريرة، ومشاكل في التنفس، ومن الأعراض الأخرى للالتهاب الرئوي السعال الجاف والتعب والحمى والتعرق والقشعريرة والغثيان والقيء أو الإسهال.

ما يجب فعله وما يجب تجنبه أثناء علاج الالتهاب الرئوي

إذا حدث التهاب رئوي بسبب البكتيريا، فسوف يتم إعطاؤك مضادات حيوية، أكمل دورة المضادات الحيوية حتى تختفي عدوى الالتهاب الرئوي، إذا توقفت فجأة ، فإنك تزيد من فرص الإصابة بالعدوى مرة أخرى ، وقد تصبح الجراثيم مقاومة للعلاج في المستقبل.

إذا كنت مصابًا بالتهاب رئوي فيروسي، فقد يعطي طبيبك دواءً مضادا للفيروسات لعلاجه، وفي بعض الأحيان، على الرغم من ذلك، فإن إدارة الأعراض والراحة هي كل ما تحتاجه للعودة إلى المسار الصحيح.

يمكنك التحكم في السعال والحمى عن طريق تناول الأدوية على النحو الذي اقترحه الطبيب، وشرب الكثير من السوائل، والبقاء رطبًا لتنظيف الشعب الهوائية، لكن تجنب تناول أدوية السعال دون التحدث مع طبيبك.

شرب المشروبات الدافئة فكرة جيدة أيضًا، يمكن أن يساعدك في إدارة السعال وتهيج الحلق، بصرف النظر عن ذلك، فإن اختيار البخار والدش الدافئ واستخدام المرطب يمكن أن يفتح المسالك الهوائية المسدودة ويساعدك على التنفس بحرية. سيتعين عليك السماح لرئتيك بالشفاء عن طريق تجنب التدخين وحتى التدخين السلبي.

الحصول على الكثير من الراحة، لذا لا تقم بأي أنشطة صارمة حتى تتعافى تمامًا.

الشفاء بعد الالتهاب الرئوي

غطِّ فمك أثناء السعال والعطس، ستستمر في الشعور بالإرهاق لمدة شهر تقريبًا، وبالتالي ، فإن الحصول على قسط كافٍ من النوم أمر ضروري. لا تذهب إلى الأماكن المزدحمة ، ولا تسمح لأي زائر في المنزل. تأكد من غسل يديك من وقت لآخر.