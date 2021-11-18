شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: فنجان القهوة والشاى فى الصباح يخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة تيانجين الطبية بالصين أن فنجان القهوة أو الشاي الذي تتناوله في الصباح قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف، بحسب ما نشر موقع "CNN" الأمريكى.





من بين أكثر من 360 ألف مشارك تمت دراستهم على مدى فترة من 10 إلى 14 عامًا، كان أولئك الذين شربوا 2 إلى 3 أكواب من القهوة، أو من 3 إلى 5 أكواب من الشاي ، أو مزيجًا من 4 إلى 6 أكواب من القهوة أو الشاي في اليوم أقل عرضة لخطر السكتة الدماغية والخرف.

وقال مؤلفو الدراسة في بيان: "تشير نتائج الدراسة إلى أن الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي بشكل منفصل أو معًا كان مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف".

ووفقاً لدراسة أخرى نشرت في مجلة "لانسيت" فإن 10٪ من الوفيات في العالم ناجمة عن السكتة الدماغية، ويشير الخرف إلى تدهور عام في وظائف المخ، ولكن يمكن أن يحدث بعد السكتة الدماغية.

وارتبط شرب القهوة أو الشاي بمفردهما أيضًا بتقليل المخاطر لكلتا الحالتين، لكن الأشخاص الذين تناولوا 2 إلى 3 أكواب من القهوة و 2 إلى 3 أكواب من الشاي يوميًا - من 4 إلى 6 أكواب - حققوا الأفضل بنسبة 28٪ .

وتشير الدراسة إلى انخفاض خطر الإصابة بالخرف وانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 32٪ مقارنة بأولئك الذين لم يشربوا.

وجاءت معلومات المشاركين من UK Biobank، وهي قاعدة بيانات لمعلومات صحية من حوالي نصف مليون متطوع في المملكة المتحدة تم جمعها بين عامي 2006 و 2020.

نظرت الدراسة في المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 74 عامًا والذين أبلغوا بأنفسهم عن استهلاكهم لـ القهوة والشاي.

على مدار فترة الدراسة، أصيب 5079 مشاركًا بالخرف، وأصيب 10053 بسكتة دماغية واحدة على الأقل ، وفقًا للدراسة التي نُشرت في PLOS Medicine.