أفضل مشروبات تخسيس في حصاد 2021

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بيروت - نادين محمد - تُعتبر مشروبات التخسيس من أسرع الطرق لخسارة الوزن وحرق الدهون بسرعة . وهناك بعض المشروبات التي تكون أكثر فاعلية من غيرها في تعزيز فقدان الوزن.
و أثبتت الدراسات أن المشروبات مثل الشاي الأخضر والقهوة والمشروبات الغنية بالبروتين تعزز عملية الأيض وامتلاء المعدة، وتقلل الجوع، وهي أمور كلّها قد تشجع على فقدان الوزن.
"الجميلة" جمعت لكِ أهم مشروبات تخسيس في حصاد 2021 ، فتذكريها واعتمديها لفقدان الوزن قبل نهاية العام.
مشروبات تخسيس البطن سريعة المفعول
ترغب كل إمرأة بجسم مشدود أكثر وبطن مسطح، وتُعتبر الدهون في منطقة البطن من أكثر المشكلات المزعجة والأكثر شيوعاً لدى النساء، التي تُسبب الكثير من الإحراج، وعدم الثّقة في النفس. وتتساءل الكثيرات عن أفضل الطرق لتخسيس الوزن بسهولة، ولهذه الغاية، تُقدم لك "الجميلة"، مشروب الزنجبيل السحري للحصول على بطن مسطح ودهون أقل، خلال أيام معدودة، في السطور الآتية:
لقراءة المزيد اضغطي هنا
مشروبات تخسيس شتوية لتنحيف الخصر والأرداف
تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة الدهون وخاصة دهون منطقة الارداف ويرجع السبب الى تناول الأطعمة الغنية بالدهون و الوجبات السريعة والمشروبات الغازية مع عدم ممارسة الرياضة والحركة المستمرة بالإضافة إلى وجود العامل الوراثي .
جربي هذه المشروبات للتخسيس لحرق دهون البطن والارداف في آن معاً:
لقراءة المزيد اضغطي هنا
مشروبات لسد الشهية تأثيرها فعّال
تتضاعف نسبة الشعور بالجوع والرغبة الشديدة في التهام الطعام خلال اتباع حمية غذائية، وكثيراً ما يكون هذا الأمر السبب الرئيس لفشل استكمال أي نظام غذائي يهدف إلى خسارة الوزن، هذا فضلاً عن الشعور بالملل، بطء أو عدم ملاحظة أي نقصان في الوزن.
لمن تتبع حمية غذائية وترغب في كبح شهيتها، أول نصيحة تتلقاها من خبراء التغذية أن تعمد إلى تناول مشروبات من شأنها أن تساعد على سد الشهية، سواء مشروبات ساخنة أو باردة والتي تعرف بـ الديتوكس Detox، فهي لا تكبح الشهية فقط، بل تحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون وتطهيره من السموم.
ما هي أفضل هذه المشروبات وأكثرها فاعلية في سد الشهية، هذا ما سنعرضه على قارئات "الجميلة" في هذا المقال.
لقراءة المزيد اضغطي هنا
اقرئي أيضاً: