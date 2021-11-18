7 عادات صحية يمكن أن نتعلمها من العائلة المالكة البريطانية

بيروت - نادين محمد -

بسبب روتينهم المزدحم والعديد من المظاهر العامة، يحتاج أفراد العائلة المالكة إلى توخي الحذر بشأن صحتهم. لهذا السبب يتمتع أفراد العائلة المالكة البريطانية بالعديد من العادات الصحية التي اكتسبوها على مر السنين. سواء كانت ممارسة اليوجا أو تناول البيض على الإفطار أو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، فإن هذه العادات يمكن أن تساعدنا جميعاً على عيش حياة أكثر صحة.

إليك 7 عادات صحية من العائلة المالكة البريطانية يمكننا دمجها في حياتنا أيضاً.

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أكدت ميغان ماركل مسبقاً أنها تمارس تمارين اليوجا بانتظام بدءاً من سن الرشد.

تحب الملكة اليزابيث الشوكولاتة الداكنة فهي ليست من أشد المعجبين بأنواع أخرى من الشوكولاتة، وتفضل محتوى الكاكاو بنسبة 60٪ أو أعلى.

الشوكولاتة الداكنة هي بديل صحي أكثر للشوكولاتة البيضاء والحليب، ولها الكثير من الفوائد الصحية المثبتة ومن بينها خفض ضغط الدم وتحسين وظائف المخ.

3. كيت والكثير من الطعام النيء

أكدت كيت ميدلتون دوقة كامبريدج أنها من أشد المعجبين بالأطعمة النيئة، وإن تناول الأطعمة النيئة بشكل متكرر، وخاصة الفواكه والخضروات، يسمح لجسمك بالحصول على المزيد من العناصر الغذائية، وبالتالي يمكن أن يوفر لك المزيد من الطاقة، وبشرة أكثر صفاءً، وهضماً أفضل.

4. الإفطار المفضل للأمير تشارلز هو طبق مصنوع من البيض

في تغريدة عام 2020، شارك كلارنس هاوس إحدى الوصفات المفضلة للأمير تشارلز، وهي Cheesy Baked Eggs. يمكن صنع الوصفة من البيض وأي نوع من الجبن البريطاني والسبانخ والطماطم والقشدة المزدوجة. يعتبر البيض مصدراً رائعاً للبروتين وفيتامين B2 والسيلينيوم، وبالتالي يثبت أنه خيار إفطار مشبع ومغذٍّ للغاية.

كشفت والدتها دوقة كامبريدج أن شارلوت تحب تناول الزيتون كوجبة خفيفة. على الرغم من أن اختيار الأميرة الصغيرة قد يكون غير معتاد إلى حد ما بالنسبة لفئتها العمرية، إلا أن الزيتون يعد بديلاً صحياً رائعاً للوجبات الخفيفة المالحة. الزيتون غني بفيتامين هـ ومضادات الأكسدة الأخرى.

7- كاميلا وتناول البازلاء

كاميلا دوقة كورنوال تمتلك حديقة نباتية خاصة بها وتحب تناول الوجبات الخفيفة من منتجاتها الخاصة. وجبتها الخفيفة المفضلة هي البازلاء النيئة لأنها تستمتع حقاً بالطعم الحلو الطازج. البازلاء لها خصائص مضادة للالتهابات وهي مصدر كبير لفيتامين C و E والزنك.