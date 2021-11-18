رجيم ميامي  ينحف 4 كيلو ويزيد التركيز للطالبات

بيروت - نادين محمد -

يمكن رجيم ميامي ان ينحف 4 كيلو ويزيد التركيز للطالبات. ويعود هذا الى احتواء اطباقه ووصفاته على العديد من المكونات المغذية كما على اخرى تؤثر بشكل ايجابي على النشاط الذهني. ولهذا تنصح البنات باتباعه من اجل الحفاظ على قوام رشيق من دون فقدان الطاقة الذهنية في الوقت نفسه. اذاً هذه طريقة رجيم ميامي الذي ينحف 4 كيلو في مدة قصيرة ويزيد القدرة على التركيز للطالبات.

رجيم ميامي لانقاص الوزن وزيادة التركيز



يسمح رجيم ميامي الذي ينحف 4 كيلو ويزيد القدرة على التركيز للطالبات بخسارة الوزن بسرعة من خلال الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على الكثير من الدهون الضارة وعلى السكريات. كما انه يتيح التخلص من النفخة المزعجة والكرش ومن تذويب الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة.

- ابتكرهذا الرجيم طبيب القلب الاميركي اغاتستون. وهو يعتمد على تناول الدهون غير المشبعة المفيدة لصحة القلب والجسم عموماً.

- يقضي بالامتناع عن تناول السكاكر وخصوصاً في مرحلته الاولى مع استثناء تلك الطبيعية الجيدة.

- يجب التركيز اثناء اتباع الرجيم على نوعية الطعام اكثر من كميته. وهو يزود الجسم بـ900 الى 1200 سعرة حرارية يومياً ويمنع الشعور بالجوع في الفترات الفاصلة بين الوجبات بفضل احتواء اطباقه على نسبة مهمة من البروتين.

- يمكن اتباع هذا الرجيم على 3 مراحل. ومن فوائده انه يسمح بخسارة الوزن بسرعة مع الحفاظ على الكتلة العضلية. وبعد الانتهاء منه يجب اتباع نظام غذائي صحي.

- يناسب رجيم ميامي الفتيات اللواتي يردن خسارة الوزن بسرعة من دون الشعور بالحرمان والنساء اللواتي يعانين من ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار في الدم.

- لكن من سلبيات هذه الحمية انها قاسية في المرحلتين الاولى والثانية ولهذا لا يمكن الكثيرات اتباعها.

طريقة رجيم ميامي



يمكن تطبيق رجيم ميامي الذي ينحف 4 كيلو ويزيد التركيز على 3 مراحل.

المرحلة الاولى تمتد على اسبوعين وخلالها يجب الامتناع عن تناول الاطعمة التي تحتوي على النشويات والسكر مثل الخبز والبطاطا والارز والفواكه مع التركيز على البروتينات مثل البيض واللحوم والسمك والخضار.

المرحلة الثانية تمتد على اسبوع واحد الى 10 ايام. وخلالها يمكن تناول الاطعمة الممنوعة في المرحلة السابقة شرط ان تكون ذات مؤشر غليسيمي منخفض. ولهذا ينصح مثلاً بتناول الخبز الكامل كبديل للخبز العادي. وعند بلوغ الوزن المطلوب يمكن البدء بالمرحلة الثالثة.



المرحلة الثالثة وتقوم على تناول الطعام الصحي وعلى اتباع بعض القواعد الاساسية.

- عدم تناول المأكولات التي تحتوي على الكثير من السكر والنشويات مثل الخبز العادي او الارز لمدة اسبوعين.

- يمكن تناول الفواكه باعتدال.

- من الافضل التركيز على البروتينات مثل السمك وثمار البحر والطيور والبيض اضافة الى الخضار ومنتجات الالبان قليلة الدسم.

- من الممكن بعد مرور الاسبوعين في هذه المرحلة تناول القليل من النشويات والبقوليات، من زيت الزيتون والاسماك الدهنية.

- يسمح هذا الرجيم في مرحلته الاخيرة ودائماً بشرب الشاي الاخضر من دون سكر.

نتيجة رجيم ميامي



- يمكن من خلال هذا الرجيم خسارة 4 الى 6 كيلو في المرحلة الاولى، 500 غ في المرحلة الثانية مع تثبيت الوزن في المرحلة الثالثة.

- يمنع هذا الرجيم الاحساس بالجوع في الفترة الفاصلة بين الوجبات. ورغم نجاح رجيم ميامي الذي ينحف 4 كيلو ويزيد التركيز للطالبات، من الافضل قبل اتباعه استشارة اختصاصية التغذية.





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