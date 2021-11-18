شكرا لقرائتكم خبر عن الفوائد الصحية للرمان من إنقاص الوزن إلى محاربة الالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب فصل الشتاء، وحان الوقت للاستمتاع بجميع المنتجات الطازجة والموسمية من البرتقال الحلو والعصير إلى الجزر والفاصوليا، فإن كل من هذه الفاكهة والخضراوات مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية ولها العديد من الفوائد الصحية، الفاكهة الموسمية الأخرى هي الرمان، لخصائصها المضادة للفيروسات والبكتيريا، فهي فاكهة منخفضة السعرات الحرارية مما يجعلها وجبة خفيفة مثالية لتناولها، كما يساعد الرمان فى التخلص من السموم بشكل أفضل من الشاي الأخضر، وفقا لما نشره موقع" ood-ndtv".

إليك 5 فوائد صحية أخرى للرمان: 1.تعزيز فقدان الوزن:

الرمان مليء بمضادات الأكسدة ويساعد على تحسين صحة الأمعاء، تساعدك هذه العوامل على التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة.

2. يحارب الالتهابات:

وفقًا لكتاب Healing Foods ، فقد ثبت أن مركبات الفلافونول المضادة للأكسدة الموجودة في الرمان تقلل بشكل كبير من نشاط البروتينات التي تسبب حالات التهابية مثل التهاب المفاصل.

3. زيادة الهيموجلوبين:

الرمان مصدر غني للحديد الذي يساعد على زيادة خلايا الدم الحمراء في الجسم وزيادة مستويات الهيموجلوبين.

4. يحارب ترسبات الأسنان:

قد تساعدك الخصائص المضادة للفيروسات الموجودة في الرمان على محاربة طبقة البلاك وتعزيز صحة الأسنان.

5. إدارة ضغط الدم:

وفقًا لدراسة نُشرت في Journal Clinical Nutrition ، فإن شرب عصير الرمان يوميًا قد يساعد في خفض ضغط الدم.