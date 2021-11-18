شكرا لقرائتكم خبر عن تشنجات عضلية وفقدان الشهية.. تعرف على أعراض نقص المغنيسيوم بالجسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المغنيسيوم يعد معدنا مهما لوظائف الجسم، فيقوم بنقل الكالسيوم والبوتاسيوم عبر أغشية الخلايا، ويساعد على إنتاج الطاقة وتنظيم وظائف العضلات والأعصاب، وتشير الدراسات إلى أن المغنيسيوم يمكن أن يساعد في تنظيم مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وحالات أخرى.



نقص المغنسيوم

وأكد التقرير المنشور عبر موقع " facty"، أن التعرض لنقص في نسبة المغنيسيوم يتسبب في بعض المشاكل الصحية، ومنها:

-مشاكل في الجهاز الهضمي:

أي مرض يصيب المعدة أو الأمعاء يؤثر على الجهاز الهضمي، و يمكن أن يؤدي نقص المغنيسيوم إلى هذا الأمر أيضا و يؤدي إلى الإصابة بالإسهال والغثيان والقيء، و يعاني بعض الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم أيضًا من فقدان الشهية.



اعراض نقص المغنسيوم

-تغيرات في ضغط الدم:

ربما حدد الباحثون وجود صلة بين نقص المغنيسيوم وارتفاع ضغط الدم، فعلى الرغم من الحاجة إلى مزيد من الدراسة فقد يؤدي هذا الارتباط المحتمل إلى استخدام علاج المغنيسيوم لخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم ونقص المغنيسيوم.

-الأرق:

ينظم المغنيسيوم الناقل العصبي GABA ، الذي يتحكم في العديد من الوظائف بالجسم، بما في ذلك تعزيز دورة النوم والاستيقاظ.

-تشنجات عضلية:

يساعد المغنيسيوم على استقرار الألياف العصبية، ويمكن أن يؤدي النقص إلى هزات العضلات المفاجئة بسبب الأعصاب غير الملائمة، وعادة ما تكون هذه مشكلة تنشأ عندما يعاني الشخص من نقص طويل الأمد ولم يتم معالجته، بالإضافة إلى تشنجات الأطراف، يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم تشنجات العين.

-فقدان الشهية:

يعتقد الخبراء أن نقص المغنيسيوم يؤثر سلبًا على الشهية ، على الرغم من أن هذا التأثير يصعب إثباته لأن هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تلعب دورًا، و قد يختار الأشخاص الذين يلاحظون تراجع الجوع التحدث إلى الطبيب حول اختبار مستويات المغنيسيوم لديهم، أو زيادة كمية المعدن في نظامهم الغذائي.