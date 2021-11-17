الإفراط في تناول الحليب قد يتسبب بمشاكل صحية كثيرة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

بالرغم من الفوائد الكثيرة لشرب الحليب، إلا أن الإفراط في شربه قد يسبب بعض المشاكل الصحية.

وكشف الخبير أندريه زادفورنوف المختص في الجهاز الهضمي عن المشاكل التي يمكن أن يثيرها الحليب لجسم الإنسان في حال تناوله بشكل مستمر وبكمية كبيرة.

وقال زادفورنوف لوكالة “سبوتنيك”: إن تناول الحليب بكميات كبرى وبشكل مستمر قادر على أن يتسبب بمشاكل جمة لمتناوليه، حيث يحتوي الحليب على نسبة 30% من اللاكتوز (سكر الحليب) الذي يؤثر على عمل الجهاز الهضمي بشكل عام”.

وبحسب الخبير هذا المنتج قد يؤثر سلبا على الكبار والصغار خصوصا أن لكل جهاز هضمي خاصية مختلفة، فالجسم ينتج كمية معينة من اللاكتوز وفي حال زادت الكمية على الجهاز الهضمي سيتسبب بمشاكل في الأمعاء وبعدها قد يؤدي إلى ظهور البكتيريا ما يسبب مع الوقت انتفاخا في البطن وإسهالا مكثفا.

وأضاف الخبير قائلا: “لا توجد مادة اللاكتوز في الحليب فقط بل هي موجودة في الجبن ومنتجات الألبان، لكنها بكميات أقل بكثير، كما يتم إضافة سكر الحليب إلى الأطعمة الجاهزة والحلويات والأدوية والتغذية الرياضية”.

وبحسب مركز “Genotek Medical Genetic” يعاني 48% من الأوروبيين من مشاكل في هضم مادة اللاكتوز، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا لديهم درجة عالية من عدم تحمل اللاكتوز لدرجة أنهم يشعرون بالمرض ليس فقط بسبب كوب من الحليب، ولكن حتى بسبب قطعة من الجبن.