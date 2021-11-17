شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو "نوروفيروس" المعدي؟ كل ما تحتاج معرفته عن الفيروس وأعراضه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت تقارير هندية أخيرة وفقا لموقع " thehealthsite"، إلى إصابة 13 شخصًا بفيروس "نورو فيروس" في عدة مناطق بالهند، مما أثار من مخاوف من انتشار عدوى معدية جديدة في أنحاء أخرى من الهند.

وأشار التقرير، إلى أن أول اندلاع لفيروس نورو فيروس حدث في ولاية ألابوزا في يونيو من هذا العام، وتم العثور على نورو فيروس في 950 حالة، ربما أكثر، من أمراض الإسهال الحاد المبلغ عنها.

بعد حالات الإصابة، طلبت حكومة الولاية من الناس توخي الحذر واتخاذ الإجراءات لمنع انتشار الفيروس، وإليك كل ما تحتاج لمعرفته حول المرض:

ما هو نورو فيروس؟

نوروفيروس هو فيروس معدي وهو السبب الأكثر انتشارًا لالتهاب المعدة والأمعاء الحاد في العالم، حيث ينتج ما يقدر بنحو 685 مليون حالة سنويًا"، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC).

نورو فيروس هو فيروس يصيب البشر من جميع الأعمار ويشبه فيروس الروتا المسبب للإسهال.

أعراض نورو فيروس

الأعراض الأكثر شيوعًا هي الظهور المفاجئ للإسهال الشديد والقيء والغثيان وتقلصات المعدة، تعتبر الحمى والصداع وآلام الجسم من الآثار الجانبية المحتملة لبعض الأشخاص، تظهر هذه الأعراض عادة بعد 12 إلى 48 ساعة من الإصابة بفيروس نوروفيروس وتستمر لمدة يوم إلى ثلاثة أيام.

كيف ينتقل نوروفيروس؟

يحتاج نورو فيروس، مثله مثل الفيروسات الأخرى، إلى مضيف للبقاء على قيد الحياة لفترة طويلة من الزمن، ونتيجة لذلك، فهو شديد العدوى وينتشر من شخص لآخر.

نوروفيروس هو فيروس مقاوم لمجموعة متنوعة من المطهرات ويمكن أن يتحمل درجات حرارة تصل إلى 60 درجة مئوية، ونتيجة لذلك، فإن تسخين الطعام أو معالجة المياه بالكلور ببساطة غير كافٍ للقضاء على الفيروس، العديد من معقمات اليدين الشائعة أيضًا غير فعالة ضد العدوى.

هل يمكن منعه أو علاجه؟

في حين أنه من غير المعروف أن الفيروس قاتل، لا يوجد حاليًا علاج متاح له، حيث يتم علاجه بأدوية الإسهال والقيء، لتعويض السوائل المفقودة من الجسم نتيجة القيء والإسهال أحد أعراض الإصابة بهذا الفيروس، يجب على الأشخاص المصابين بهذا المرض شرب الكثير من الماء، هذا يساعد في الوقاية من الجفاف، فيما يلي بعض الإجراءات التي تساعدك على منع انتشار الفيروس: