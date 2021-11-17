شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس فى الأطفال.. 8 علامات لـ "التوحد" لدى البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التوحد ليس مرضًا، ولكنه يعني ببساطة أن عقلك يعمل بطريقة مختلفة عن غالبية الناس، ووفقًا لجمعية التوحد البريطانية، فإنه على الرغم من بعض الأشحاص قد يولدون مصابين بالتوحد، فإنه لا يتم تشخيصهم حتى يصبحوا بالغين، فقد يكون التوحد عند بعض الأشخاص فى شكل بسيط جدًا ، لذلك قد لا يتم تشخيص هؤلاء.

علامات التوحد عند البالغين

يكشف موقع Express عن العلامات الرئيسية الثمانية للتوحد عند البالغين، حيث يختلف التوحد عند الأطفال والبالغين، وأهم الأعراض عند البالغين هي:

وجود صعوبة في فهم ما يفكر فيه الآخرين أو يشعرون به. القلق الشديد بشأن المواقف الاجتماعية. وجود صعوبة في تكوين صداقات أو تفضل أن تكون بمفردك. يبدو فظًا أو غير مهتم بالآخرين دون قصد. تجد صعوبة في قول ما تشعر به. أخذ كل الأشياء على محمل الجد على سبيل المثال، قد لا تفهم السخرية. اتباع نفس الروتين كل يوم والتوتر الشديد إذا تغير. الرغبة في التخطيط للأشياء بعناية قبل القيام بها.

قد يجد البالغون المصابون بالتوحد أيضًا صعوبة في فهم القواعد الاجتماعية، مثل عدم التحدث مع الناس، قد لا يفهمون المساحة الشخصية أو ينزعجون إذا اقترب منهم أحدهم.

غالبًا ما يكون هؤلاء الأشخاص بارعين في ملاحظة التفاصيل الصغيرة أو الأنماط أو الروائح أو الأصوات التي لا يلاحظها الآخرون ويميلون إلى الاهتمام الشديد بموضوعات أو أنشطة معينة، ويختلف التوحد عند الرجال عن النساء، حيث تعتبر النساء أفضل في "إخفاء" الإعاقة.

وفقًا لجمعية التوحد البريطانية، تشير العديد من دراسات التوحد إلى أن عدد الذكور المصابين بالتوحد يبلغ ثلاثة أضعاف عدد الإناث، ومع ذلك، قد يكون هذا بسبب أن العديد من النساء المصابات بالتوحد لا يحصلن على تشخيص أو يتم تشخيصهن فى وقت متأخر ويواجهن صعوبة في الحصول على الدعم الذي يحتجن إليه.