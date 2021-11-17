شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة اليوم العالمى للطفل المبتسر .. مبادرة "ابنى البدرى "فى الــ1000 يوم الذهبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت الجمعية المصرية لطب الأطفال، برئاسة الدكتورة عبلة الالفى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للطفل المبتسر، وبدء خطة الــ 5 سنوات القادمة لتنمية الأسرة المصرية تحت مظلة المبادرة الرئاسية " يوم جديد " واطلاق مبادرة " 1000 يوم ذهبية" لرعاية الأسرة المصرية.

تهدف المبادرة إلى تحضير صحة الأم لمدة عام قبل الحمل " التخطيط الصحي، والاعلان عن الــ1000 يوم من الإهتمام بالطفل " منفرداً " قبل أن تفكر الأسرة في طفل اُخر وذلك للتخفيف عن كاهل الأسرة والدولة والمنظومة الصحية والحماية من العديد من الأمراض النفسية والجسدية .

وقالت الدكتورة عبلة الألفى، أستاذ الاطفال حديثى الولادة ، عضو مجلس النواب، إن الولادة القيصرية تحتل نسبة كبيرة فى المجتمع المصرى، وما يصاحبها من مضاعفات خطيرة ونعمل على تقليل الولادات القيصرية، والعمل على توعية المراة بضرورة أن يكون هناك فرصة بين الطفل الأول والطفل الثانى حوالى 4 سنوات لتكون مستعدة جسديا لولادة طفل اخر، ليتمتع بالصحة.