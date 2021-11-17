شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: سوهاج أقل نسبة فى عدد الولادات القيصرية والبحيرة الأعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة عبلة الألفى أستاذ طب الأطفال حديثى الولادة عضو مجلس النواب، خلال إطلاق مبادرة "ابنى البدرى"، بمتحف الحضارة بمدينة الفسطاط، للاهتمام بالطفل خلال الــ1000 يوم الأولى، أن هذه المبادرة ضمن مبادرة "يوم جديد" لتوفير الحضانات، وتدريب الأطباء فى مختلف محافظات مصر.



الاحتفالية بالطفل بالمبتسر بمتحف الحضارة

وأضافت، خلال احتفال الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال باليوم العالمى للطفل المبتسر، والذى يصادف 17 نوفمبر من كل عام، وتم إقامته بمتحف الحضارة، أنه سيتم تدريب الأطباء على استخدام الحضانات ورعاية الأطفال داخل الحضانات.



خلال الاحتفالية

وأوضحت الدكتورة وجيدة أنور أستاذ الصحة العامة بطب عين شمس: "نعمل لمنع تعرض الطفل للتدخين السلبى وتدخين الأم، قمنا بعمل دراسة عن الولادة القيصرية، ووجدنا أن أقل نسبة كانت فى سوهاج، وأعلى نسبة فى البحيرة، لذلك نشجع الولادة الطبيعية" .

من جانبه، قال الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة والسكان لتدريب الاطباء، إن وزارة الصحة تعد خطة لتدريب الأطباء فى مجال رعاية الأطفال المبتسرين فى الحضانات، وجميع من يعملون فى الحضانات، مضيفا: "لدينا هدف للتعليم الطبى المستمر ولن يتوقف، نطور ونجهز حضانات فى مختلف الأماكن، لتوفير الحضانات فى مختلف المحافظات، فكلنا نسير فى خطة واحدة لمراعاة الأسرة المصرية وتقديم الخدمة الطبية العالية الجودة".

وأوضح الدكتور صلاح زاهر أستاذ طب الأطفال بطب الاسكندرية، ان الرعاية فى مصر انتقلت نقلة كبيرة خلال السنوات الماضية ، واصبح طبيب الأطفالقادر على التخصص فى مجال رعاية الاطفال فى الحضانات.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم، إنه يتم الاحتفال باليوم العالمي للطفل المبتسر في 17 نوفمبر من كل عام لزيادة الوعي بالولادة المبكرة ومخاوف الأطفال المبتسرين، وعائلاتهم.

وقالت: "فى جميع أنحاء العالم. يولد ما يقرب من 15 مليون طفل قبل الأوان كل عام، وهو ما يمثل حوالى واحد من كل 10 من الأطفال المولودين فى جميع أنحاء العالم".