شكرا لقرائتكم خبر عن 3 توابل تطيل عمرك وتحميك من خطر الإصابة بالسرطان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحب الجميع التوابل، فهى تضيف نكهة إلى وجباتك، وتجعلها أكثر متعة لذوقك، ووفقًا لخبراء الصحة الشاملة ترفع التوابل من الصحة أيضًا.

التوابل غنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن الأساسية، تعمل البهارات من خلال التحكم في مستويات السكر في الدم، والتخلص من الإجهاد التأكسدي، والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي من بين الفوائد الأخرى، ومع ذلك، وفقًا لعدة دراسات، هناك بعض التوابل التي تضيف سنوات إلى حياتك عند الاستهلاك المنتظم وفقا لموقع "timesnownews"



