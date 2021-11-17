شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يكتشفون طريقة لتصفية جزيئات كورونا من الهواء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الباحثون طريقة لتصفية جزيئات فيروس كورونا من الهواء، وأكدت الدراسة أن مرشحات الهواء يمكنها إزالة جميع آثار فيروس كورونا المحمولة جواً، بحسب ما نشر موقع شبكة "sky news" الأمريكية.





النتائج التي توصلت إليها جامعة كامبريدج ومستشفى أدينبروك البريطانية تفتح إمكانية وضع معايير لهواء أنظف لتقليل مخاطر انتقال عدوى كورونا داخل المباني.

مع تزايد المخاوف من حدوث موجة محتملة أخرى هذا الشتاء، قد يسمح الاكتشاف للمستشفيات بإدارة "مرشحات الهواء" المعاد استخدامها بشكل أفضل والتي غالبًا ما تفتقر إلى القدرة على تغيير الهواء بتردد عالٍ.

وتم اقتراح أجهزة تنقية الهواء المحمولة وأجهزة التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية كطريقة فعالة لمنع انتقال المرض من المريض إلى الأطباء وفريق التمريض في أجنحة فيروس كورونا ، وفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Clinical Infection Diseases.

وقال الدكتور فيلاس نافابورلار، استشاري طب العناية المركزة الذي قاد الدراسة: "إن الحد من انتقال الفيروس عبر الهواء مهم للغاية لسلامة المرضى والموظفين على حد سواء.



كورونا

وأضاف: "لقد أحدثت معدات الحماية الشخصية الفعالة فرقًا كبيرًا، ولكن أي شيء يمكننا القيام به لتقليل المخاطر بشكل أكبر هو أمر مهم".

وأوضح أنه "نظرًا لعدد المرضى الذين يتم قبولهم مع في المستشفيات بفيروس كورونا فقد اضطرت المستشفيات إلى استخدام أجنحة غير مصممة لإدارة التهابات الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه "خلال وقت مزدحم للغاية، تمكنا من تجميع فريق من جميع أنحاء المستشفى والجامعة لاختبار ما إذا كانت أجهزة تنقية الهواء المحمولة، وهي رخيصة الثمن نسبيًا ، يمكن أن تزيل فيروس كورونا المحمول جواً وتجعل هذه الأجنحة أكثر أمانًا."

وقام الفريق بتركيب مرشح هواء عالي الكفاءة / معقم للأشعة فوق البنفسجية - وهو جهاز مكون من آلاف الألياف المحبوكة معًا لتشكيل مادة ترشح الجسيمات.

تم وضع هذه الآلات في أماكن ثابتة في الجناح وعملت بشكل مستمر لمدة سبعة أيام، حيث تقوم بشكل جماعي بتصفية الحجم الكامل للهواء في كل غرفة ما بين خمس إلى عشر مرات في الساعة.

وطور الأطباء والعلماء والمهندسون بشكل حاسم تقنية قوية جديدة لتقييم جودة الهواء.

ووضعوا عينات الهواء في نقاط مختلفة في الغرفة ثم اختبروا العينات التي تم جمعها باستخدام اختبارات PCR المشابهة لتلك المستخدمة في اختبارات كورونا.

وجد الفريق أن الأجهزة لم تقلل فقط من جميع آثار فيروس كورونا عندما كان يعمل ، ولكن أيضًا خفضت مستويات البكتريا والفطريات والرذاذ الحيوي الأخرى.

قال الدكتور أندرو كونواي موريس، من قسم الطب بجامعة كامبريدج: "لقد فوجئنا حقًا بمدى فعالية مرشحات الهواء في إزالة فيروس كورونا المحمول جواً من الأجنحة.

وأضاف الدكتور موريس: "على الرغم من أنها كانت مجرد دراسة صغيرة، إلا أنها تسلط الضوء على قدرتها على تحسين سلامة الأجنحة، لا سيما في المناطق غير المصممة لإدارة الأمراض شديدة العدوى مثل كورونا".