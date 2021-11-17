أعشاب أضيفيها للماء لجمال بشرتك وقوة مناعتك

بيروت - نادين محمد - هل تعلمين أن الجفاف هو سبب رئيسي للشيخوخة المبكرة، وظهور التجاعيد على البشرة؟ تقول الدراسات أن قلة شرب الماء هي عامل رئيسي في بهتان البشرة، جفافها، ومظاهر التعب على البشرة.

بل وهي من أهم أسباب تقلب المزاج، تهيج البشرة، التهاب العضلات، التشتت الذهني، الصداع، وحتى زيادة الوزن لأنها تبطىء عملية التمثيل الغذائي أو (الأيض).

جلد الانسان هو أول المستفيدين من الترطيب المناسب للبشرة، وبعض المكملات الغذائية تعزز فوائد الماء وتعزز مظاهر الجمال والجاذبية التي تتحلى بها بشرتك.

قطرات الكولوروفيل تخلص الجسم من السموم

من المعروف أن الكلوروفيل ينشط أجسامنا ويزيل السموم من الجسد، وينشط أداء أجهزتنا المناعية. قومي بإضافة بضعة قطرات من الماء لتحسين صحتك بشكل عام.

الفيتامين سي: لعلاج البشرة الشاحبة

يتميز فيتامين سي بقدرته على تقوية الخلايا في لسطح الجلد والبشرة، لذا فإن إضافة فيتامين سي إلى كوب الماء الخاص بك يعزز صحة الدماغ، ويعزز قدرات جهازك المناعي على محاربة الأمراض وزيادة إنتاج الكولاجين.

الأملاح للتخلص من الإمساك

الإلكتروليتات والموجودة في الأملاح هي معادن لها أهمية كبيرة في موازنة ترطيب الجسم. تساعد الكهارل على تحسين وظيفة الأعصاب والعضلات وكذلك تنظيم ضغط الدم. كما أنها تجعل حركات الأمعاء أسهل.

اللافندر للتعامل مع القلق والأرق

من المعروف أن اللافندر يعمل بشكل وثيق مع الجهاز العصبي ويعزز صحة الدماغ ويمنحك الهدوء. يمكن أن يساعد الخزامى أيضًا في تحسين جودة النوم.

فطر عرف الأسد لعلاج التشتت الذهني

عرف الأسد هو فطر يقوي ذاكرتنا ويشحذ إدراكنا. له خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة. للحصول على عقل سليم ، قومي بإضافة فطر عرف الأسد إلى الماء في الصباح.

نبات البيلسان للتغلب على تقلبات الطقس

يحتوي التوت والأزهار على العديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تساهم في صحة الجهاز المناعي بشكل عام. كمصدر ممتاز لفيتامين ج ، فهو يقوي في المقام الأول دفاعات الجسم. يحتوي البيلسان أيضًا على زيوت أساسية مضادة للالتهابات وجليكوسيدات تقوية القلب وتعزيز التانينات المضادة للميكروبات.

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