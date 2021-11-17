شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المصنعة الجانى الحقيقى فى ارتفاع ضغط الدم.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يؤدى ارتفاع ضغط الدم إلى زيادة فرص الإصابة بمشكلات خطيرة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لذلك يوصى خبراء التغذية بأهمية الحد من تناول الأطعمة المصنعة، خاصة إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية "NHS" فإنه ليس من الواضح دائمًا أسباب ارتفاع ضغط الدم، لكن هناك أشياء يمكن أن تزيد من خطر إصابتك به، ويمكن أن تساعد بعض التغييرات فى نمط الحياة فى الوقاية منه أو إدارة الحالة بشكل جيد، مثل اتباع نظام غذائى صحى بشكل عام والإقلاع عن التدخين.

ويوضح التقرير أن الأطعمة المصنعة هى الجانى الرئيسى فى حالات ارتفاع ضغط الدم، لأنها فى الغالب تحتوى على مستويات عالية من الملح والسكر أحد أسباب الضغط المرتفع، كما أنهما يعطلان عملية التمثيل الغذائى، فعلى سبيل المثال تسبب الأطعمة المصنعة إنتاج الجسم الكثير من الأنسولين واللبتين، ما يقلل من إفراز الكلى للصوديوم والماء ويسبب انقباض الأوعية الدموية.

ويشير التقرير إلى أن بعض الأطعمة والمشروبات قد تبدو صحية، لكن قد تحتاج فى الواقع إلى استبعادها من نظامك الغذائى، إذا كنت تعانى من ارتفاع ضغط الدم، مثل عصير الفاكهة فهو خيارًا صحيًا، لكن قد يحتوى على كمية عالية من السكر مثله مثل المشروبات الغازية، كما ترتبط المشروبات الرياضية أيضًا بأنها خيار صحى، لكنها قد تكون مليئة بالسكر لتمنحك طاقة فورية.

وتقترح هيئة الخدمات الصحية (NHS) أنه لخفض ضغط الدم المرتفع يجب عليك فقدان الوزن خاصة إذا كنت تعانى من السمنة، وممارسة الرياضة بانتظام، وتقليل مشروبات الكافيين والتوقف عن التدخين.