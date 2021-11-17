تحذير.. هذه الأطعمة الـ5 لا تفيد في إنقاص الوزن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 نوفمبر 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

تساعد الألياف على زيادة عدد بكتيريا الأمعاء الصحية وزيادة حجم البراز، مما يمنع الإمساك ويعزز فقدان الدهون بشكل عام. لكن ليست كل الألياف متشابهة، إذ يمكن لبعضها أن يعيق فقدان وزنك إذا تم تضمينه في النظام الغذائي أو إذا تم تناوله بكميات زائدة.

فيما يلي 5 أطعمة تحتوي على الألياف يجب تجنبها عند محاولة التخلص من الوزن الزائد، بحسب ما أوردت صحيفة تايمز أوف إنديا:

الشوفان السريع

دقيق الشوفان هو أفضل وجبة إفطار صحية يمكن أن يتناولها المرء عند محاولة التخلص من الوزن الزائد. الشوفان غني بالألياف والبروتين والعناصر الغذائية الأخرى التي تدعم عملية فقدان الوزن. ولكن ليست كل أنواع الشوفان متشابهة وتوفر نفس الفوائد، فالشوفان السريع يخضع لعمليات معالجة كثيرة، ويحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ويحتوي أيضًا على السكر.

خبز القمح الكامل

غالبًا ما يوصف خبز القمح الكامل بأنه أفضل من الخبز الأسمر والأبيض لفقدان الوزن، ولكن هذا الاعتقاد خاطئ إذ أن خبز القمح الكامل لا يحتوي على الكثير من الألياف وله فوائد هامشية مقارنة بأنواع الخبز الأخرى. لذا إذا كنت ترغب في إنقاص الوزن بشكل أسرع، فيجب عليك تجنب تناوله.

شوربة الخضار بالكريمة

ينصح الخبراء بتناول شوربة صافية دون أي إضافات مثل الكريمة. يحتوي حساء الكريمة على الألياف، ولكنه محمّل أيضًا بالسعرات الحرارية. يمكن أن يؤدي إلى زيادة عدد السعرات الحرارية اليومية التي يمكن أن تكون ضارة عند محاولة التخلص من الوزن الزائد. لذا، استبدل حساء الكريمة بحساء صافٍ مثل مرق الخضار أو مرق العظام.

حبوب الإفطار

حتى لو تم تصنيف الحبوب على أنها غنية بالحبوب الكاملة أو غنية بالألياف، فإنها ليست مفيدة للصحة، خاصة لفقدان الوزن. تحتوي الحبوب المنكهة على سكر مضاف وهي أيضًا غنية بالسعرات الحرارية. لذلك، حتى لو كانت غنية بالألياف، فهي ليست خيارًا مثاليًا لفقدان الوزن.

عصائر الفواكه المعبأة

بينما قد تحصل على عصير مدعم بالعناصر المغذية الأخرى، فإن العصائر المعبئة لا تحتوي على الألياف. يحتوي العصير المعبأ على نسبة عالية من السعرات الحرارية ومحتوى السكر. بدلًا من عصائر الفاكهة المعبأة، تناول عصير فواكه منزلي الصنع أو فاكهة كاملة، فهي صحية أكثر، وغنية بالألياف ويمكن أن تساعد في التخلص من الوزن الزائد بطريقة أفضل.