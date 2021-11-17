بيروت - نادين محمد -

يُعتبر الوزن الزائد من أكثر المشاكل شيوعاً، نتيجة عوامل عدة، من أبرزها النظام الغذائي الغني بالدهون، الحمل المتكرر، عدم ممارسة الرياضة وغيرها... وغالباً ما يُعتبر الزنجبيل واحداً من أفضل الخلطات الطبيعية والآمنة لتخسيس الوزن. فيما يأتي، تُطلعك "الجميلة"، على افضل خلطات الزنجبيل لتخسيس الوزن في حصاد 2021 .

عصير بالزنجبيل لتذويب دهون الكرش بسرعة

الحصول على بطن مسطح هو حلم الكثيرات. فإن كنت إحدى هؤلاء، نحمل إليك هذا الخبر السار: يمكنك تحضير مشروب يحتوي على الزنجبيل والحامض والنعناع والخيار لكي تفقدي تلك الدهون المتراكمة في منطقة الكرش. المكونات سهلة المنال والطريقة سهلة التطبيق، فانطلقي.

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خلطة الزنجبيل لوقف ثبات الوزن أثناء الرجيم

عند اتباع حمية للتخسيس تنجح الكثيرات في خسارة عدد كبير من الكيلوغرمات الزائدة. إلا أنهن يواجهن بعد ذلك مشكلة ثبات الوزن. ويعني هذا أنهنّ لا يفقدن أيّ كيلوغرام مهما فعلن، وإن واظبن على اتباع الحمية. ويدل على أنهن بلغن مرحلة ثبات الوزن. وفي هذه الحالة يشعرن بالإحباط. ورغم ذلك يمكنهن تخطي هذه المرحلة بسهولة من خلال القيام ببعض الخطوات وأهمها تطبيق وصفة الزنجبيل.

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تجربتي مع عصير الفجل والزنجبيل للتخسيس

دهون البطن، مشكلة يعاني منها الكثيرون، حتى الأشخاص الذين لديهم عضلات بطن مسطحة، وهذا يُعتبر أمر عادي، لكن الكثير من دهون البطن يمكن أن يؤثر على صحتك بطريقة لا تؤثر عليها الدهون الأخرى، فبعضها لديك تحت جلدك مباشرة، وهي نوع من الدهون داخل تجويف البطن لا يمكنك رؤيتها ولكنها تزيد من المخاطر الصحية، وهذا يجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي ولكن هذا لا يعني أنه مستحيل، فيمكن لبعض التغييرات الصغيرة في نمط حياتك أن تحدث فرقًا كبيرًا وتقليل محيط خصرك.

تعرفي من خلال هذا الموضوع على تجربتي مع شراب الفجل والزنجبيل للتخلص من الدهون في منطقة البطن، وإزالة احتباس الماء، في السطور الآتية:

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