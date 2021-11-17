شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: مضادات الاكتئاب مرتبطة بخطر أقل للوفاة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة أمريكية جديدة أجرتها جامعتا كاليفورنيا وستانفورد أن استخدام مضادات الاكتئاب يرتبط بانخفاض خطر الوفاة لدى المرضى المصابين بعدوى كورونا، بحسب ما نشر موقع " sciencealert".





وأوضحت نتائج الدراسة، المستقاة من دراسة للسجلات الصحية لأكثر من 80 ألف مريض أصيبوا بكورونا في الولايات المتحدة العام الماضي، أن مرضى كورونا الذين يتناولون مضادات الاكتئاب أو مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) لديهم فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة من مرضى كورونا الذين لا يستخدمون هذه الأدوية.

ورغم أن النتائج تظهر فقط ارتباطًا في البيانات - وليس دليلًا على وجود تأثير مسبب بين أدوية الاكتئاب وتقليل فرص الوفاة بكورونا- فهي ليست الدراسة الأولى التي تكشف عن وجود هذا الرابط.

لاحظت عدد من الدراسات أن استخدام مضادات الاكتئاب يرتبط بطريقة ما بنتائج أفضل لمرضى كورونا، على الرغم من أن الآليات الدقيقة وراء هذه الظاهرة ليست مفهومة تمامًا بعد.

وكتب فريق الباحثين أن " مضادات الاكتئاب لها تأثير مضاد للالتهابات فى الجسم، ومن الممكن أيضًا أن تعمل ضد العمليات التي تساعد الفيروس التاجي على التماسك في الجسم.

وتنتمي مضادات الاكتئاب إلى مجموعة المركبات الدوائية التي تسمى المثبطات الوظيفية لأنزيم السفينجوميليناز الحمضي (FIASMA).

تمنع هذه المركبات إنزيمًا يسمى حمض السفينجوميليناز (ASM) ، والذي يحطم السفينجوميلين، وهو دهون في أغشية الخلايا، إلى جزيئات أخرى ، بما في ذلك واحد يسمى سيراميد.