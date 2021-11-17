فوائد الليمون الاسود للتنحيف 

بيروت - نادين محمد -

تتعدد فوائد الليمون الاسود. فهو يحتوي على الكثير من المغذيات التي تساعد الجسم على اداء وظائفه الحيوية بطريقة صحية ومن دون مشاكل. كذلك من الممكن الاستفادة منه من اجل التخلص من الوزن الزائد. فهو يساعد على التخسيس لأنه يبطئ عملية تراكم الدهون الضارة. اذاً من المهم جداً التعرف على ابرز خصائصه وعلى كيفية استخدامه من اجل الحفاظ على الرشاقة. وهذا ابرز ما يجب معرفته عن فوائد الليمون الاسود للجسم ولانقاص الوزن.

الليمون الاسود للتنحيف



من اجل انقاص الوزن من المهم التعرف على فوائد الليمون الاسود. فهو يتمتع بالعديد من المميزات التي تساعد على استعادة الرشاقة.

- يتم الحصول على الليمون الاسود من خلال تجفيف الليمون تماماً مع الحفاظ على قشره. ويساعد استخدامه على ابطاء عملية تراكم الدهون الضارة في الجسم.

- يحتوي قشر الليمون الاسود على نسبة مهمة من ألياف البكتين القابلة للذوبان. ويساعد استهلاكها على الحد من الشعور بالجوع لساعات طويلة خلال النهار. وهذا يمنع تناول الاطعمة الغنية بالدهون والسكر في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- من المفيد تناول مشروب الليمون الاسود لأنه يحتوي على عدد قليل جداً من السعرات الحرارية. كما انه يساعد على الاحساس بالشبع.

- يمكن الاستفادة من ماء هذا الليمون ايضاً من اجل الحد من احتباس الماء في الجسم وما يرافقه من اعراض مزعجة. وهذا يعني انه يخلصه من السموم والبقايا الضارة كما يحافظ في المقابل على الرطوبة.

- ينصح بشرب ماء الليمون الاسود الاشخاص الذين يعانون من بطء عملية التمثيل الغذائي. فهو يعمل على تسريعها وعلى تحفيز حرق الدهون الضارة وخسارة الوزن.

وصفة شاي الليمون الاسود المنحفة



اذاً فوائد الليمون الاسود للتخسيس كثيرة. ولهذا من المهم جداً تعلم كيفية تحضير هذه الوصفة.

المقادير

حبتان من الليمون الاسود

4 اكواب متوسطة الحجم من الماء

ملعقة صغيرة من العسل

الطريقة

1 يتم تفتيت الليمون الاسود حتى يتحول الى قطع صغيرة.

2 تضاف الى القطع كمية كافية من الماء.

3 يوضع الخليط في وعاء على النار الى ان يصل الى درجة الغليان.

4 يترك الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

5 ينزع الوعاء عن النار ويصفى الماء .

6 يسكب الماء في كوب ويضاف اليه العسل للتحلية. ويمكن تناول هذا الشاي فاتراً او بارداً.

وصفة الليمون الاسود والميرمية

المقادير

5 حبات من الليمون الأسود

كمية كافية من ماء الشرب

ملعقتا طعام من الميرمية المجففة

القليل من اوراق النعناع

الطريقة

1 يوضع كوبان من الماء على النار مع الميرمية وقطع الليمون الاسود والنعناع. يترك الخليط حتى يغلي.

2 يوضع الخليط على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 ينزع عن النار ويترك حتى يبرد ويحفظ في الثلاجة.

4 من اجل استهلاكه يصفى الشاي ويمكن تناوله في الصباح قبل الفطور وفي المساء قبل النوم. فهو يحتوي على فوائد الليمون الاسود للتخسيس. لكن يجب الى جانب استهلاكه اعتماد نظام غذائي وحياتي صحي والتوقف عن تناول الدهون الضارة والسكريات وممارسة الرياضة.





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