شكرا لقرائتكم خبر عن تشعر بالإرهاق طول الوقت.. 5 أسباب مخادعة تجعلك متعبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الشعور بالخمول، والتشوش الذهني والتباعد على مدار اليوم حقيقة لكثير من الأشخاص، بغض النظر عن العمر والجنس وظروف الحياة، بينما نعلم أن الحصول على سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة هو المعيار الذهبي، فإنه وحتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم، لا يزال ممكنا الشعور بالإرهاق في اليوم التالي. فما هو السبب ؟ وفقا للخبراء هناك أسباب مخادعة وراء الشعور بالإرهاق بحسب ما نشره موقع "eatingwell".

1. أنت مصاب بالجفاف:

أظهرت الأبحاث أن الجفاف يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب، حتى عندما تحصل على قسط كافٍ من النوم، الغالبية العظمى من أعضائك تعتمد على الماء لتعمل بشكل صحيح، بما في ذلك عقلك، يسبب الجفاف يحدث انخفاضًا في ضغط الدم، مما يعني انخفاض تدفق الدم إلى عقلك، والشعور النعاس والدوخة والصداع ، والتي يمكن منعها بسهولة عن طريق شرب كمية كافية من الماء.

2. تناول الوجبات الخفيفة يسبب ارتفاع السكر في الدم:

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المصنعة، تزيد من مستويات السكر في الدم بسرعة ويتبعها انخفاض سريع حيث يستخدمها الجسم لتخزين الطاقة، استبدل الكربوهيدرات المصنعة بالحبوب الكاملة ، أو بدمجها مع الأطعمة التي تبطئ الارتفاع السريع في مستويات السكر في الدم، مثل الفواكه والخضراوات الغنية بالألياف والبروتين والدهون الصحية.

3. التقويم الاجتماعي الخاص بك فارغ:

لقد قلل الوباء بشكل كبير من أنشطتنا الاجتماعية والحاجة إلى التخطيط لها، و عدم وجود ما يثير الحماس بشأنه يسبب إرهاقًا حقيقيًا للغاية، قد يكون من الصعب التعرف عليه للوهلة الأولى، والحل قم بإعداد مخطط يومك وضيف عليها بعض الأنشطة الاجتماعية.

4. أنت تشاهد التلفاز بشراهة:

تشير دراسة حديثة من جامعة ولاية أريزونا إلى أن مشاهدة بعض المنصات التي تقدم محتوى تسلية بشراهة مرتبطة بانخفاض النشاط البدني وزيادة الإجهاد، الحل قم بالتجول حول المبنى أو قم ببعض القرفصاء والقفز بعد كل حلقة، ولا تشاهد التلفاز في وقت قريب جدًا من وقت النوم فالإفراط في تناول الطعام في وقت متأخر من الليل يمكن أن يفسد ساعتك الداخلية ويقطع دورة نومك ، وفقًا لمؤسسة النوم .

5. غدتك الدرقية خارجة عن السيطرة:

إذا كنت قد استبعدت جميع الأسباب المذكورة أولا يزال التعب مستمراً ، فإن الأمر يستحق التحقق من وظيفة الغدة الدرقية، تؤثر الغدة الدرقية على التمثيل الغذائي والجهاز الوعائي لدينا ، فهي تعمل على جسمنا بالكامل تقريبًا ، فإن الاختبار المعملي الذي يفحص عن كثب مستويات TSH (هرمون تحفيز الغدة الدرقية) يمكن أن يكشف إما عن فرط نشاط الغدة الدرقية أو خمول الغدة الدرقية ؛ كلتا الحالتين يمكن أن تؤدي إلى ضباب في الدماغ ، وتباطؤ عام ومزاج أقل سعادة.