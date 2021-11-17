شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن انفصال الشبكية من أعراض والأكثر عرضة للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انفصال الشبكية هى حالة طارئة تبتعد فيها طبقة رقيقة من الأنسجة في مؤخرة العين عن وضعها الطبيعي، ويفصل انفصال الشبكية خلايا الشبكية عن طبقة الأوعية الدموية التي توفر الأكسجين والتغذية، كلما استمر انفصال الشبكية لفترة أطول دون علاج، زاد خطر إصابتك بفقدان دائم في الرؤية في العين المصابة.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic سنتعرف عن هذه المشكلة وفقا لسلسلة س وج التي يقدمها الخليج 365 لقرائه.

ما هي علامات الإصابة بانفصال الشبكية؟

قد تشمل العلامات التحذيرية لانفصال الشبكية واحدًا أو كلًا مما يلي:

- الظهور المفاجئ للعوائم والومضات وضعف الرؤية.

- يمكن أن يساعد الاتصال بأخصائي العيون على الفور في الحفاظ على رؤيتك.

​هل الإصابة بانفصال الشبكية مؤلم؟

يعتبر انفصال الشبكية بحد ذاته غير مؤلم لكن تظهر العلامات التحذيرية دائمًا تقريبًا قبل حدوثها أو تقدمها ، مثل:

-الظهور المفاجئ للعديد من العوائم، بقع صغيرة يبدو أنها تنجرف عبر مجال رؤيتك.

-ومضات من الضوء في إحدى العينين أو كلتيهما (تصوير ضوئي).

-رؤية مشوشة.

-انخفاض تدريجي في الرؤية الجانبية (المحيطية).

-ظل يشبه الستارة فوق مجالك البصري.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بانفصال الشبكية؟

وتزيد العوامل التالية من خطر الإصابة بانفصال الشبكية:

-الشيخوخة، يعتبر انفصال الشبكية أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا.

-انفصال الشبكية السابق في عين واحدة.

-تاريخ عائلي من الإصابة بانفصال الشبكية.

-قصر النظر الشديد.

-جراحة العين السابقة ، مثل إزالة المياه البيضاء.

-إصابة سابقة بالعين شديدة.

-مرض أو اضطراب آخر سابق في العين ، بما في ذلك انشقاق الشبكية ، التهاب القزحية أو ترقق الشبكية المحيطية.