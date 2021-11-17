شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد تناول ماء القرفة فى الصباح.. تطرد السموم من الجسم وتعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينصح خبراء الصحة دائمًا بضرورة الحفاظ على رطوبتنا وممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة وتناول وجبات خفيفة، ويعتبر ماء القرفة أحد أنواع الديتوكس التى يمكن تناولها فى الصباح لطرد السموم من الجسم، وكذلك تعزيز عملية التمثيل الغذائى، خاصة أن القرفة محملة بالعناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وفقًا لتقرير موقع "فود ان تى في".

فيما يلى.. الفوائد الصحية لتناول ماء القرفة فى الصباح مع إضافة كل من الشمر والكمون لزيادة القيمة الغذائية:

يساعد على التخلص من السموم

كل من التوابل المستخدمة في هذا المشروب مليئة بمضادات الأكسدة التي تساعدك على التخلص من السموم ومحاربة أضرار الجذور الحرة في جسمك.

تعزيز المناعة

إلى جانب كونه غنيًا بمضادات الأكسدة، فهو يحتوي على مادة البوليفينول والبروانثوسيانيدين، وكلاهما غنى بخصائص مضادة للفيروسات والبكتيريا والفطريات، بما يعزز جهاز المناعة لديك.

تعزيز فقدان الوزن

قد تساعد هذه التوابل التقليدية، عند شربها في شكل شاي أعشاب أو ماء فى التخلص من السموم وكذلك في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والهضم، بما يخدم خطة إنقاص الوزن لديك.

التحكم فى مرض السكري

من المعروف أن القرفة مع إضافة بذور الشمر والكمون لهم خصائص تساعد في إدارة مستويات السكر في الدم، وهذا يعني أنه إذا تم تناول هذا المشروب بكمية مناسبة، قد يساعد الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2.

الحفاظ على صحة الجلد

كل هذه التوابل غنية بمضادات الأكسدة التي تساعد في طرد السموم من الجسم، يساعد هذا أيضًا في تنقية الدم وتعزيز الدورة الدموية، وكلها عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز صحة الجلد.