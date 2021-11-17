شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت جوز الهند.. يمنع تسوس الأسنان ويعالج التهاب اللثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمدت أساليب الطب القديم على العلاجات الطبيعية، وقد اكتسبت شهرة عالمية بسبب فعاليتها، من ضمن العلاجات الفعالة ضد بكتيريا الفم زيت جوز الهند في الفم، الذى يمكن أن يسحب البكتيريا من الزاوية المخفية من فمك، حيث لا تستطيع الفرشاة الوصول إليها، كما يمكن أن يساعد القيام بذلك على ترطيب اللثة وزيادة إنتاج اللعاب، فيما يلي 5 أسباب لضرورة تضمين زيت جوز الهند في روتينك اليومي، وفقا لما ينشره موقع " timesofindia".

الحفاظ على نظافة الفم

تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 600 نوع مختلف من البكتيريا تعيش في أفواهنا، بعضها يتمتع بصحة جيدة، في حين أن البعض الآخر يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الفم مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة، يمكن أن يساعد وضع الزيت بانتظام في الصباح على تقليل عدد البكتيريا السيئة في الفم.

يمنع تسوس الأسنان ويقلل من التهاب اللثة

التجاويف هي مشكلة شائعة من تسوس الأسنان الذي يحدث بسبب سوء نظافة الفم والبكتيريا، تتراكم حول الأسنان مما يؤدي إلى ثقوب فيها، تدمر البكتيريا مينا الأسنان وتؤدي إلى تسوس الأسنان، يعمل زيت جوز الهند على التخلص من هذه البكتيريا ، مما يقلل من خطر حدوث تسوس الأسنان.

يقلل من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم الكريهة هي مشكلة شائعة مرتبطة بصحة الفم، أحد الأسباب الرئيسية لرائحة الفم الكريهة هو سوء نظافة الفم وتغطية اللسان ، لتقليل رائحة الفم الكريهة ، يمكن أن يكون كشط اللسان الزيت أفضل خيارين، يعتبر سحب الزيت طريقة طبيعية لتقليل البكتيريا من الفم وهو فعال للغاية.

يحسن صحة الجهاز الهضمي

إذا كنت تعاني في كثير من الأحيان من مشكلة عسر الهضم ، فإن زيت جوز الهند يمكن أن يكون علاجًا منزليًا فعالاً للغاية، فيمكن أن يحفز الزيت في فمك الجهاز الهضمي ، مما قد يعزز عملية الهضم ويقلل من نوبات الإمساك.

كيفية استخدام زيت جوز الهند

الخطوة 1: خذ ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند في فمك وحركها لمدة دقيقة واحدة.

الخطوة 2: ابصق الزيت في الحوض واشطف فمك بالماء، يمكنك البدء بدقيقة واحدة ثم زيادة توقيتك.