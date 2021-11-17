شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ممارسة الرياضة في الشتاء للجسم والعقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساعد ممارسة الرياضة بانتظام خلال الأشهر الباردة على تكوين الجسم، كما أنها تنظم امتصاصنا للهواء النقي عندما لا نتطلع إلى مغادرة المنزل وتساعد فى مقاومة الرغبة الشديدة في تناول الطعام بعيدًا.

فيما يلي أهم 6 نصائح للبقاء متحفزًا عند انخفاض درجة الحرارة وفقا لتقرير موقع " everydayhealth" :

1. تحصل على فيتامين د للحفاظ على الصحة

في حين أن هناك عددًا محدودًا من الأطعمة التي يمكن أن تمد جسمك بفيتامين د، فإن أسهل مصدر هو تعرض الجلد العاري لأشعة الشمس، تعمل أشعة الشمس على تقوية العظام والعضلات، وتعتني ببشرتك وتحافظ على قوة جهاز المناعة لديك، يمكن أن يعزز أيضًا الإيجابية ويساعدك على الشعور بالسعادة!

2. يجعل دمك يتدفق ويحافظ على الدفء

تعمل الرياضة في الشتاء على تسخين جسمك بشكل طبيعي بالتمرين، ارتفاع درجة حرارة جسمك أثناء التمرين له تأثير مهدئ على جسمك.

3. يحافظ على صحتك ويقوى جهاز المناعة

يقوي التمرين المنتظم جهاز المناعة لديك حتى يتمكن من محاربة الأنفلونزا، عندما تمارس الرياضة وتحصل على ضخ الدم ، تنتشر الخلايا المناعية في جسمك بسرعة أكبر لتساعدها في البحث عن العدوى والقضاء عليها، لكن هذا التعزيز لا يستمر إلا لبضع ساعات، لذلك يجب أن تكون التمارين منتظمة لتأثيرات طويلة المدى.

4. تطلق هرمونات السعاة ويقلل من الاكتئاب

يؤدي التمرين اليومي إلى إطلاق المواد الكيميائية في الدماغ التي تشعرك بالراحة وتزيل التوتر مما يمنحك استراحة من الضغط اليومي ويساعد في تخفيف الاكتئاب، بعد التمرين ، يقوم الدماغ بإفراز مواد كيميائية "للشعور بالرضا" مثل السيروتونين والدوبامين ، والتي يمكن أن تساعد في تقليل القلق والاكتئاب مع تعزيز الرفاهية.

5. تجنب زيادة الوزن الشتوي

في الأشهر الباردة ، من السهل جدًا اللجوء إلى الأطعمة المريحة ، لأنها مرضية للغاية وتجعلنا نشعر بالسعادة، هذا هو السبب في أن الشتاء يُعرف عادةً بفترة "زيادة الوزن" حيث يرتفع الشخص العادي ما يصل إلى 4 كجم خلال هذه الأشهر، لتحقيق الاستقرار في وزنك ، عد إلى العادات الصحية من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وبدائل الوجبات الصحية ، لمكافحة السكر الزائد والسعرات الحرارية التي قد نستهلكها.