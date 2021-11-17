شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتفكر تخس.. تناول الفول السودانى غنى بالدهون الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مفتاح إنقاص الوزن هو اتباع نظام غذائي متوازن مع بعض النشاط البدني، وتناول وجبات خفيفة معتدلة، يمكنك الاعتماد على الفول السوداني ، الذي يعزز فقدان الوزن، على الرغم من احتوائها على نسبة عالية نسبيًا من السعرات الحرارية، إلا أن المحتوى الغني بالألياف والبروتينات يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول ويساعدك على إنقاص الوزن، إليك كيفية إضافته إلى نظامك الغذائي للحصول على النتائج المرجوة، وفقا لما نشره موقع " timesofindia".

هل الفول السوداني مفيد لإنقاص الوزن؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة التغذية، فإن البروتين هو طريقة ذكية لحرق السعرات الحرارية، الفول السوداني مليء بالعناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية للقلب، الفول السوداني يحتوي على سعرات حرارية أعلى ، ولكن عندما تمضغه ، يتم تقسيمه إلى قضمات أصغر ومن المحتمل أنك تمتص سعرات حرارية أقل.

غني بالدهون الصحية

كما أنها غنية بالدهون الصحية التي تسمى الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة (MUFAs) والأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة (PUFAs) وترتبط بتقليل الالتهابات والسمنة وأمراض القلب والسكري. وقد ثبت أيضًا أن محتوى الدهون في المكسرات يحسن أيضًا من قدرة الجسم على استخدام الدهون المخزنة كطاقة.

جيد لعملية التمثيل الغذائي

يعتبر الفول السوداني أيضًا مصدرًا جيدًا للطاقة التي تعزز عملية التمثيل الغذائي ونتيجة لذلك تحرق المزيد من السعرات الحرارية أثناء الراحة وأثناء النشاط ، مما يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

كيف تضيف الفول السوداني في نظامك الغذائي؟

وفقًا للخبراء ، من الأفضل استهلاك الفول السوداني في صورة نيئة أو محمصة أو مسلوقة، يمكنك تناوله كزبدة الفول السوداني وزيت الفول السوداني والفول السوداني المحمص وتغميس الفول السوداني.

زبدة الفول السوداني وإنقاص الوزن

زبدة الفول السوداني تبقيك ممتلئًا لفترة أطول ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم. تعتبر طريقة لاستهلاك الدهون وكذلك البروتين والألياف دون إرسال مستويات السكر في الدم إلى حالة من الانهيار، تناول 2-3 ملاعق صغيرة من زبدة الفول السوداني مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.