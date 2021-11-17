شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 3 فيتامينات وعناصر غذائية لنمو وصحة شعرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

العوامل الوراثية والعمر والهرمونات ونقص المغذيات والسمية والأدوية والمناعة الذاتية يمكن لأي من هذه العوامل أن تسبب تساقط الشعر، لكن تغيير نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في كثير من الحالات في وقف تساقط الشعر أو تلف فروة الرأس.

ووفقا لتقرير لموقع time now news عندما يتعلق الأمر بعامل النظام الغذائي، فقد ثبت علميًا أن الأطعمة الغنية بالمغذيات تساعد شعرك، ويمكن أن تؤثر على كثافة شعرك ونموه أو تساقطه ومدى لمعانه وحتى احتمال ظهور الشيب.

هناك العديد من العناصر الغذائية التي تشجع على نمو الشعر: مثل البيوتين (فيتامين ب) ، وفيتامين د ، وفيتامين هـ ، والحديد ، وفيتامين ج ، وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

أهم 3 فيتامينات لنمو الشعر:

البروتين: وفقًا لـ Harvard Health ، فإن تناول كمية كافية من البروتين ليس فقط للرياضيين ضروري لنظام المناعة الصحي ومطلوب لأعضاء مثل قلبك ودماغك وجلدك لتعمل بشكل صحيح.

توفر بيضة واحدة أو نصف كوب من الحمص أو حفنة صغيرة من المكسرات حوالي 6 جرامات من البروتين، قطعة من الدجاج أو السمك تقدم حوالي 30 جرامًا للحصول على كمية كافية من البروتين والأحماض الأمينية ، يجب عليك تناول الأطعمة مثل الدواجن واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والحمص والعدس والشوفان والفول.

فيتامينات ب: يمكن لفيتامينات ب ، مثل البيوتين والنياسين ، أن تساعد في دعم نمو الشعر من خلال دعم إنتاج الطاقة الخلوية وتميل إلى الجذور الحرة وتشجيع نمو الشعر الصحي، وفقًا لبحوث هارفارد ، غالبًا ما يتم تسخين مكملات البيوتين كعلاج لتساقط الشعر ولتعزيز صحة الشعر والجلد والأظافر. يحذر من أنه على الرغم من أن نقص البيوتين يمكن أن يؤدي بالتأكيد إلى تساقط الشعر ومشاكل في الجلد أو الأظافر ، إلا أن الأدلة التي تظهر فائدة المكملات غير حاسمة.

وتظهر العديد من النساء الحوامل نقصًا طفيفًا في البيوتين على الرغم من تناول كميات كافية منه ، على الرغم من أن السبب الدقيق غير واضح، مصادر الغذاء للبيوتين: اللحوم (خاصة اللحوم العضوية) والأسماك والبيض والبذور والمكسرات وبعض الخضراوات (البطاطا الحلوة والبروكلي والسبانخ) بالإضافة إلى المكملات الغذائية.

فيتامين د: فيتامين (د) هو أحد الفيتامينات التي تذوب في الدهون والمطلوبة لتكوين بصيلات الشعر العاملة ودعمها، تقول هارفارد هيلث إن فيتامين د ليس من الناحية الفنية فيتامين لأنه يخالف القواعد الأخرى للفيتامينات إنه ينتج في جسم الإنسان ، وهو غائب عن جميع الأطعمة الطبيعية باستثناء الأسماك وصفار البيض.