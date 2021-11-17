شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش تكتر منها.. اعرف إزاى الأملاح بتأثر على جسمك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المالحة قد تكون المفضلة عند الكثيرين، ولكن الإفراط فى تناول الملح قد يؤثر بشكل كبير على صحة الجسم ويزيد فرص الإصابة ببعض المشاكل الصحية، ومنها صديد الكلى والحصوات وارتفاع ضغط الدم، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن تأثير الإفراط فى تناول الأملاح على صحتك يكون كالتالى:

1:احتباس الماء

- قد تلاحظ أنك تشعر بالانتفاخ أكثر من المعتاد، يحدث هذا لأن كليتيك ترغبان في الحفاظ على نسبة معينة من الصوديوم إلى الماء في جسمك، وللقيام بذلك يحتفظون بالمياه الزائدة لتعويض الصوديوم الإضافي الذي تناولته.

قد يؤدي احتباس الماء المتزايد هذا إلى التورم، خاصة في اليدين والقدمين، ويمكن أن يتسبب في زيادة وزنك أكثر من المعتاد.

2:ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن تتسبب الوجبة الغنية بالملح أيضًا في تدفق حجم دم أكبر عبر الأوعية الدموية والشرايين، وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم.

ومع ذلك، قد لا يعاني الجميع من هذه الآثار، على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يقاومون الملح قد لا يعانون من ارتفاع في ضغط الدم بعد الوجبات الغنية بالملح.

3:العطش الشديد

يمكن أن يؤدي تناول وجبة مالحة أيضًا إلى جفاف الفم أو الشعور بالعطش الشديد، تشجيعك على الشرب هو طريقة أخرى يحاول جسمك من خلالها تصحيح نسبة الصوديوم إلى الماء.

يمكن أن تؤدي الزيادة الناتجة في تناول السوائل إلى التبول أكثر من المعتاد. من ناحية أخرى ، قد يؤدي عدم تناول السوائل بعد تناول كميات كبيرة من الملح إلى ارتفاع مستويات الصوديوم في الجسم عن المستوى الآمن ، مما يؤدي إلى حالة تعرف باسم فرط صوديوم الدم.

4:قد يرفع ضغط الدم

تشير الأبحاث إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالملح تزيد بشكل كبير من ضغط الدم وأن خفض محتوى الملح في النظام الغذائي للشخص يمكن أن يساعد في خفض مستويات ضغط الدم .

علاوة على ذلك، يعتقد أن هذه التأثيرات تكون أقوى بشكل ملحوظ لدى الأفراد الذين يعانون من حساسية تجاه الملح أكثر من أولئك الذين لا يعانون من حساسية تجاه الملح، و تؤدي السمنة والشيخوخة أيضًا إلى تضخيم تأثيرات ارتفاع ضغط الدم للأنظمة الغذائية الغنية بالملح.

5:قد يزيد من مخاطر الاصابة بسرطان المعدة

تربط العديد من الدراسات بين اتباع نظام غذائي غني بالملح وزيادة مخاطر الإصابة بسرطان المعدة، وتشير مراجعة شملت أكثر من 268000 مشاركًا إلى أن أولئك الذين يتناولون الملح بمعدل 3 جرامات يوميًا قد يكون لديهم خطر الإصابة بسرطان المعدة بنسبة تصل إلى 68٪ أكثر من أولئك الذين يتناولون الملح بمعدل 1 جرام يوميًا .