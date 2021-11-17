لماذا يفضل تناول حفنة من الفستق يوميًا؟ يعزز المناعة ويحسن الرؤية

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القاهرة - سامية سيد - يوصى خبراء التغذية بتناول حفنة من المكسرات يوميًا، لما لها من فوائد صحية للجسم، ومن بين أنواع المكسرات الأكثر فائدة هو الفستق، حيث كشفت الدكتورة ألينا باريدو، خبيرة التغذية الروسية، الفوائد العامة لصحة الجسم عند تناول حفنة من الفستق يوميًا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستى".

يعتبر الفستق أحد أنواع المكسرات الغنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، التي تعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم، بالإضافة إلى أنه يحتوى على فيتامينات A و E التي تحسن صحة البشرة والجلد بجانب تعزيز المناعة، كما أنه مفيد أيضًا لتحسن الرؤية.

يحتوى الفستق أيضًا على المغنيسيوم، الذي يساعد على التخلص من الإجهاد والتوتر ويعمل على استقرار مستويات ضغط الدم.

كذلك يعتبر الفستق مصدرًا جيدا للبروتينات، لذلك ينصح بتناوله في حالة انخفاض كتلة الجسم، وبجانب ذلك يحتوى الفستق أيضًا على الكربوهيدرات والأحماض الأمينية والدهون والألياف، كما أنه غني بأنواع المعادن التي يحتاجها الجسم بشدة مثل الفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك والنحاس والصوديو، بما في ذلك الفيتامينات الأساسية مثل ب 6 وفيتامين سى وفيتامين K.

فى المقابل، توصى خبيرة التغذية الروسية بضرورة تناول الفستق باعتدال لأنه يحتوى على سعرات حرارية عالية، لذلك لا ينصح بالإفراط في تناوله، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب وظائف البنكرياس، حيث يفضل بالنسبة لهؤلاء الامتناع عن تناوله تمامًا، كما توصى بتناول الفستق غير المالح.