شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أطعمة تساعد في التئام شقوق الناسور ..تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

الشق الشرجي المعروف باسم " الناسور" مشكلة شائعة يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار ومراحل الحياة، وغالبًا ما تظهر عند الرضع والأطفال الصغار ، حيث يمكن أن تعاني هذه الفئة العمرية عادة من الإمساك، الشق الشرجي هو تمزق صغير في بطانة الشرج يمكن أن يسبب الألم والنزيف أثناء حركات الأمعاء في معظم الحالات، تحدث الشقوق نتيجة خروج البراز الصلب والجاف. الأسباب الشائعة الأخرى هي الإمساك والتوتر وأمراض الأمعاء الالتهابية، بحسب ما نشره موقع "healthline".

عادة ما تلتئم الشقوق الشرجية في غضون 4-6 أسابيع، يمكن أن تساعد تعديلات النظام الغذائي ونمط الحياة في تقليل الألم والمضاعفات المرتبطة بالشقوق، على الرغم من أنه لا يوجد طعام واحد يمكنه علاج الشقوق.

1. البابايا:

تحتوي البابايا على إنزيمات قد تساعد في تحسين الهضم، أظهرت الدراسات أن Caricol ، وهو مكمل غذائي مصنوع من البابايا، ساعد في تحسين الإمساك والانتفاخ بين الأشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز الهضمي واضطرابات الجهاز الهضمي، كما أن البابايا تعمل على ترطيب الجسم لأنها تحتوي على 88٪ من الماء، يمكن أن يساعد الحصول على كمية كافية من الماء في منع البراز الجاف المرتبط بالجفاف .

2. الليمون:

الليمون غني بفيتامين سي ، يحتوي عصير 1 ليمون على 21٪ من القيمة اليومية لفيتامين سي للبالغين، هو أحد مضادات الأكسدة التي تلعب دورًا أساسيًا في تكوين الكولاجين وصحة الجلد، وجد أنه يساعد في جميع مراحل التئام الجروح .

نظرًا لأن فيتامين سي قابل للذوبان في الماء ، فلا يتم تخزينه في الجسم ، لذلك من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين سي يوميًا. استمتع بعصير الليمون في الماء أو الشاي. سيؤدي القيام بذلك أيضًا إلى تعزيز الترطيب الكافي لمنع الإمساك أو جفاف البراز.

3. الموز:

يعتبر الموز مصدرًا جيدًا للألياف ، مما قد يساعد في تخفيف الإمساك، وجدت إحدى المراجعات أن 77 ٪ من الأشخاص الذين يعانون من الإمساك قد عانوا من زيادة في تكرار البراز وتماسك أكثر ليونة في البراز بعد زيادة تناولهم للألياف.

تحتوي موزة واحدة متوسطة الحجم على 3 جرامات من الألياف ، مما يجعلها مصدرًا جيدًا لهذه المغذيات. يُنصح الرجال والنساء بتناول 38 جرامًا و 25 جرامًا من الألياف يوميًا على التوالي.

4. دقيق الشوفان:

يتم تحميل دقيق الشوفان بالألياف القابلة للذوبان ، مما يساعد على الاحتفاظ بالماء. قد يساعد هذا في منع جفاف البراز ، وهو سبب شائع للشقوق. في النهاية ، تناول المزيد من دقيق الشوفان والأطعمة الأخرى ذات الألياف القابلة للذوبان يحافظ على البراز لينًا .

يحتوي دقيق الشوفان أيضًا على مركبات أفينانثراميد ، وهي مركبات لها خصائص مضادة للالتهابات. تعتبر محاربة الالتهاب جزءًا أساسيًا من شفاء الشقوق ، وقد تساعد هذه المادة الكيميائية النباتية في هذه العملية .