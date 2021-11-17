شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يبحثون تقنية النانو للتغلب على مقاومة المضادات الحيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث العلماء عن طرق جديدة ومبتكرة، خارج الصندوق للتغلب على الجراثيم ، وفقا للباحثين فإن استخدام تقنية النانو بالذهب، يمكن أن يكون وسيلة سهلة لإنهاء العدوى، خاصة في ظل مقاومة السلالات الميكروبية سريعة التحور ضد الأدوية الجديدة

وفقًا لمجلة Hindawi Journal of Nanomaterials ، فإن جزيئات الذهب النانوية لها تأثيرات حرارية ضوئية ، ويمكن أن تكون جزيئات الذهب النانوية المعدلة وسيلة جيدة للعلاجات الحرارية لقتل البكتيريا.

وفقًا لـموقع Science Alert ، قام باحثون من الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا وجامعة فودان في الصين ، وجامعة ليدز في المملكة المتحدة ، بتوحيد جهودهم مؤخرًا لإعادة تجميع العناقيد النانوية الذهبية لجعلها أكثر جاذبية للبكتيريا وأقل ضررًا لأجسامنا.

من خلال نسج الذهب إلى جزيئين بمستويات متباينة، بنى الفريق جسيمًا لديه القدرة على اختراق دفاعات العديد من مسببات الأمراض البكتيرية الشائعة، ولكن بطريقة لا تتلف الأنسجة المحيطة بجسم الإنسان.

الجسيمات النانوية الذهبية هي أيضًا ناقلات أدوية ممتازة يمكنها تحسين التأثيرات المضادة للبكتيريا للأدوية المضادة للبكتيريا المحملة، بعد تعديلها ودمجها مع أدوية أخرى مضادة للبكتيريا، يمكن للجسيمات النانوية الذهبية أيضًا أن تلعب دورًا أفضل كمضاد للبكتيريا لاستراتيجيات فعالة مضادة للبكتيريا ضد بعض البكتيريا المقاومة.

يوضح موقع Science Alert أنه في السنوات الأخيرة ، تلاعب المهندسون بسلوك جزيئات الذهب النانوية بطريقتين. الأول هو التحكم بدقة في حجمها. يساعد إبقاء الجسيمات أقل من 2 نانومتر على انزلاق الجسيمات عبر الكليتين بشكل أفضل ، مما يؤدي إلى خروج أسرع من أجسامنا. لذلك ، ركز الباحثون على قصر حجم مجموعاتهم على 25 ذرة فقط.

والأفضل من ذلك، عند تناول جرعات مختلفة من المضادات الحيوية ، انخفض عدد البكتيريا، في إحدى الحالات ، انخفضت الجرعة المطلوبة لمنع نمو الالتهاب بأكثر من 100 ضعف.