متى يكون الشخير أثناء النوم خطراً على صحتك؟

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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يكون الشخير أثناء النوم أمرًا طبيعيًا ولا يدعو للقلق ولكن يمكن أن يكون أيضًا علامة رئيسية على مشاكل صحية، مثل: انقطاع النفس الانسدادي النومي، وهو اضطراب نوم خطير يتوقف فيه الأشخاص عن التنفس لمدة 10 ثوانٍ أو أكثر في المرة الواحدة، في هذا التقرير نتعرف على متى يمكن أن يكون الشخير علامة على مشكلة صحية، بحسب موقع "CNN".

وقد يشير الشخير إلى مشكلة انقطاع النفس الانسدادي النومي، والتي إذا تُركت دون علاج تعرضك لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري من النوع 2 أو الاكتئاب ، وحتى الموت المبكر ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لطب النوم.

كيف تعرف متى يصبح الشخير خطرًا على صحتك؟

يستخدم خبراء النوم استبيان النوم مع اختصار سهل المتابعة: STOP BANG.

S تعني الشخير

يعتبر الشخير أثناء النوم بصوت عالٍ علامة على وجود مشكلة صحية.

T تعني التعب

يعتبر الشعور بالتعب أثناء النهار مؤشرًا رئيسيًا على قلة النوم إلى جانب الشخير، يمكن أن يكون من أعراض انقطاع النفس النومي.

والنعاس أثناء النهار هو أحد المؤشرات القوية لتوقف التنفس أثناء النوم.

O تعني "ملحوظة"

كثير من الناس - إن لم يكن معظمهم - ليس لديهم أدنى فكرة عن أنهم يعانون من الشخير في الليل كما أنهم لا يعرفون أنهم يتوقفون عن التنفس أثناء الليل - إلا إذا كان الانسداد سيئًا لدرجة أنهم يستيقظون وهم يشعرون بضيق التنفس.

يرمز الحرف O إلى انقطاع النفس الملحوظ، وهذا في الواقع أسوأ من مجرد الشخير، وانقطاع النفس يعني عدم تدفق الهواء لا يدخل ولا يخرج الهواء أنت لا تتنفس. انقطاع النفس الملاحظ هو في الحقيقة علامة حمراء.

P تعني الضغط - ارتفاع ضغط الدم

يمكن أن يؤدي انقطاع النفس الانسدادي النومي إلى ارتفاع ضغط الدم في كل مرة يتوقف فيها الشخص عن التنفس لبضع ثوان ، يبدأ الجهاز العصبي السمبثاوي للجسم في العمل ويرفع ضغط الدم بالإضافة إلى ذلك ، يفرز الجسم هرمونات الإجهاد التي تسمى الكاتيكولامينات ، والتي يمكن أن ترفع ضغط الدم بمرور الوقت.

في حين أن ارتفاع ضغط الدم في حد ذاته ليس علامة على اضطراب النوم ، إلا أنه يمكن أن يكون علامة تحذير عند دمجه مع إشارات منبهة أخرى.

B تعني مؤشر كتلة الجسم

مؤشر كتلة الجسم هو مقياس شائع الاستخدام للإشارة إلى مستويات الوزن لقياس مؤشر كتلة الجسم ، يستخدم الأطباء بيانات الطول والوزن لتتبع التغيرات في الوزن بالنسبة للطول. يعتبر وزنك طبيعيًا إذا انخفض مؤشر كتلة جسمك بين 18.5 و 24.9.

الأشخاص الذين يعانون من السمنة كثيرًا ما يُعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي لأن الوزن الزائد في الفم واللسان والرقبة يؤدي إلى انهيار تلك الأنسجة الرخوة ، مما يجعل التنفس أكثر صعوبة دون الشخير.

يمكن أن يكون فقدان الوزن جزءًا كبيرًا من توصية الطبيب لمعالجة انقطاع التنفس أثناء النوم.

A تعنى تقدم العمر

تضعف قوة العضلات مع تقدمنا ​​في العمر ، بما في ذلك الحنك الرخو والرقبة لذا فإن تجاوز سن الخمسين هو إشارة محتملة أخرى على أن الشخير قد يكون - أو يتحول إلى - انقطاع النفس الانسدادي النومي.

N للرقبة

إن وجود محيط عنق كبير، سواء من زيادة الوزن أو من العوامل الوراثية، هو أيضًا مؤشر رئيسي على احتمال انقطاع النفس الانسدادي النومي.

القاعدة الأساسية دائمًا هي أن يكون مقاس الرقبة أكبر من 17 بوصة (43 سم) للذكور ، وأكبر من 16 بوصة (40.6 سم) للإناث سوف يعرضك لخطر الإصابة بتوقف التنفس أثناء النوم.

G للجنس

الرجال في خطر متزايد للإصابة بانقطاع النفس الانسدادي النومي مقارنة بالنساء قد تكون بعض الأسباب أن الرجال يميلون إلى أن تكون ألسنتهم أكثر بدانة ولديهم المزيد من الدهون في أجسامهم العليا من النساء، خاصة في الرقبة ويميل الرجال أيضًا إلى زيادة "دهون البطن" ، مما يجعل التنفس بشكل عام أكثر صعوبة.