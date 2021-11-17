شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الغذائي منخفض الأحماض الأمينية طريقك لإنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى انتشار مرض السكري والسمنة في جميع أنحاء العالم، إلى قيام العديد من الأفراد بمحاولة إنقاص الوزن عن طريق اتباع نظام غذائي، ولكن يصعب الحفاظ على الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، يشير بحث جديد نُشر في مجلة علم وظائف الأعضاء إلى أن تقليل استهلاك البروتينات (الأحماض الأمينية) قد يحارب مشاكل التمثيل الغذائي التي تحدث في مرض السكري والسمنة، بحسب ما نشره موقع " medicalxpress".

في دراسة على الفئران، وجد باحثون في جامعة ويسكونسن ماديسون أن خفض استهلاك أنواع معينة من الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة (BCAAs) يحسن صحة التمثيل الغذائي ، حتى عندما لا يتم تقليل السعرات الحرارية الإجمالية.

ووجدت الدراسة أن تغذية الفئران البدينة المصابة بالسكري بنظام غذائي متخصص منخفض في الأحماض الأمينية ليسين ، إيزولوسين وفالين يعزز النحافة ويحسن تنظيم نسبة السكر في الدم ، قام الباحثون بفحص وزنهم وتكوين الجسم واستقلاب الجلوكوز ونفقات الطاقة.

أشارت الدراسة إلى أن الفئران كانت حرة في تناول أكبر قدر من الأطعمة منخفضة BCAA كما تريد ، وبالتالي لم تختبر تخفيض السعرات الحرارية بشكل عام، على الرغم من الاستمرار في تناول نظام غذائي غير صحي غني بالدهون والسكر ، إلا أن الفئران التي تتبع نظامًا غذائيًا منخفض BCAA ما زالت تعاني من تحسن في صحة التمثيل الغذائي.

يأمل فريق البحث أن يكون اتباع نهج غذائي منخفض يحتوي على BCAA وسيلة فعالة لعلاج متلازمة التمثيل الغذائي أو الوقاية منها ، وهي مجموعة من الحالات تشمل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الكوليسترول غير الطبيعية والدهون الزائدة في البطن التي تزيد مجتمعة من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

سيقوم الباحثون بعد ذلك بالتحقيق فيما إذا كان تقليل الأحماض الأمينية متفرعة السلسلة يمكن أن يحسن صحة التمثيل الغذائي للبشر ، وكيف أن تركيبة الأحماض الأمينية المحددة للبروتين الغذائي تنظم صحة التمثيل الغذائي، يمكن أن يساعد هذا في تفسير الاختلاف الواسع الملاحظ بين الأفراد استجابة لأنظمة غذائية مختلفة لفقدان الوزن.