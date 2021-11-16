شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يحذرون من ارتباط كورونا بتلوث الهواء لمرضى الجهاز التنفسى..القناع مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرالخبراء تحذيرات من ارتباط مشاكل الجهاز التنفسى التى تحدث نتيجة تلوث الهواء مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن ومخاطر ارتفاع حالات COVID-19 الشديدة

المعروف أن التلوث وخصوصا تلوث الهواء له تأثير كبير على صحة الجهاز التنفسي خاصة على الأشخاص المصابين بأمراض الرئة والربو فى الحالات الشديدة، ويمكن أن يؤدي التلوث أيضًا إلى إصابة هؤلاء بحالات أكثر خطورة من كورونا، ولذلك يرى الخبراء ضرورة ارتداء القناع حتى فى حالة تناول التطعيم لهؤلاء المرضى .

تلوث الهواء إرشادات السلامة

إليك كيف يمكنك حماية نفسك وعائلتك من تلوث الهواء وفقا لتقرير موقع " indianexpress":

السفر عند الضرورة فقط:

تجنب الخروج ما لم يكن ذلك ضروريًا لتجنب التعرض غير المرغوب فيه لتلوث الهواء، عند الضرورة ، اختر وسيلة نقل يمكن أن تساعد في السفر الصديق للبيئة، علاوة على ذلك ، يمكنك اختيار خيارات سفر نظيفة أخرى مثل المشي ، ومشاركة الرحلة ، وتجنب استخدام سيارة شخصية ، واستخدام التنقل العام.

لا تتغاضى عن التلوث الداخلي:

يوجد تلوث داخل منزلك أيضًا ولا يمكن أن يضمن البقاء بالداخل تجنب الهواء غير الصحي، مع جودة الهواء الخارجية الكارثية ، لا بد أن يتسرب بعض التلوث إلى المنزل وبالتالي يلوث جودة الهواء الداخلي.

ارتدِ قناعًا:

لقد عملنا على النجاة من الوباء لفترة كافية لفهم أهمية ارتداء قناع، بصرف النظر عن حمايتك من الإصابة بعدوى COVID-19 ، يمكن أن تثبت الأقنعة أيضًا فعاليتها ضد الملوثات المختلفة والجسيمات الموجودة في الهواء الخارجي والتي يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز التنفسي وأجزاء أخرى من الجسم.

تجنب ممارسة الرياضة في الهواء غير الصحي:

أظهرت الدراسات الآثار غير الصحية لممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الهواء غير الصحي، على عكس الاعتقاد الخاطئ الشائع بأن التدريبات عالية الكثافة فقط هي التي يمكن أن تسبب ضررًا للجسم، فإن التمارين منخفضة الكثافة يمكن أن تلحق الضرر بالجسم بشكل متساوٍ اعتمادًا على نوعية الهواء وبالتالي يجب تجنبها.