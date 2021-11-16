شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة ألمانية تكشف تأثير متلازمة ما بعد كورونا على الأطفال والبالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر فيروس كورونا في جميع دول العالم، مما تسبب في حدوث ملايين الإصابات الحادة الجديدة، وكثير من هؤلاء يصابون بمرض فيروس كورونا الحاد الذى يتركهم يعانون على مدى فترة طويلة، يسمى هذا أحيانًا بكورونا الطويل.

تقدم دراسة جديدة من ألمانيا بيانات عن مرض كورونا عند البالغين والأطفال، والذي أصبح قضية رئيسية في تخطيط الصحة العامة، يتبع الباحثون اتجاهًا متزايدًا لاستخدام بيانات الرعاية الصحية المتاحة من السجلات الطبية لإجراء تحليلاتهم.

من المعروف أن المضاعفات طويلة المدى تحدث لدى بعض الأشخاص المصابين بـ كورونا الحاد، واشتكى المصابون بها من مشاكل عقلية وجسدية متنوعة، كان بعضها موجودًا أثناء النوبة الحادة وقد تحول لفترة من الوقت أو استمر خلال فترة النقاهة.

ووفقا للتقرير المنشور على موقع " news-medical"، كان لبعض هؤلاء الأفراد تاريخ من العدوى الخفيفة أو غير المصحوبة بأعراض، وأصبحت هذه الحالة محور الكثير من الأبحاث ، واستجابت منظمة الصحة العالمية (WHO) بإرشادات أولية لتشخيصها ، واصفة إياها "بحالة ما بعد كورونا".

أظهر الأشخاص المصابون بـ فيروس كورونا الشديد معدلات أعلى من الإصابة بالفيروس الطويل على جميع الدراسات البحثية، ويبدو أن الأعراض تتراجع مع مرور الوقت، أجريت الغالبية العظمى من هذه الدراسات على البالغين، مع 14 دراسة فقط منشورة عن مرض كورونا في الأطفال والمراهقين.

حللت الدراسة الحالية بيانات الرعاية الصحية الروتينية من مجموعة من مقدمي التأمين الصحي في ألمانيا، بحثًا عن دليل على ارتفاع معدلات المرض عند علامة الثلاثة أشهر بعد تشخيص كورونا بين الشباب.

تأتي البيانات من برنامج مراقبة ما بعد كورونا في بيانات التأمين الصحي الروتينية ، والذي يهدف إلى توفير إرشادات قائمة على الأدلة لإدارة فيروس كورونا.

ماذا أظهرت الدراسة؟

نظرت الدراسة، المتاحة على موقع ما قبل الطباعة medRxiv * ، في جميع المرضى الذين لديهم تشخيص مؤكد لـ كورونا حتى 30 يونيو 2020 ، متطابقة بنسبة 1: 5 مع درجات العمر والجنس والميل للمشتركين، تمت متابعة كلا المجموعتين لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر من التشخيص ، وتم تحليل الأعراض والنتائج.

من بين أكثر من 157000 فرد في المجموعة، كان معدل حدوث أي نتيجة صحية معينة أعلى بنسبة 30٪ في مجموعة COVID-19 من المجموعة الضابطة، وشمل ذلك المجالات الجسدية والعقلية والمتداخلة.

تم نقل حوالي 6٪ و 1٪ من البالغين والأطفال المصابين بـ كورونا على التوالي إلى المستشفى، مقابل 2٪ و 0.4٪ ممن احتاجوا إلى العناية المركزة أو التهوية على أجهزة التنفس، وكانت الحالات الطبية بخلاف فيروس كورونا أقل انتشارًا بين الأطفال ، كما هو متوقع.

أبرز الملامح التي أثيرت بشكل ملحوظ بين الأطفال والشباب ، الشعور بالضيق والتعب المستمر والسعال وآلام الحلق أو الصدر ، وزادت اضطرابات التكيف ، والصداع ، والحمى ، واضطراب القلقالاكتئاب ، وآلام البطن بنسبة 50-100٪.

على العكس من ذلك ، ازداد عسر الهضم والحمى وضيق التنفس والسعال لدى البالغين بنسبة 3-6 مرات في الأشخاص المصابين سابقًا بـ كورونا مقارنة بالضوابط الصحية، تشمل الأعراض الأخرى التي كانت أكثر من الضعف بين البالغين ألم الحلق / الصدر ، وقصور التنفس ، وتساقط الشعر ، والشعور بالضيق ، وعسر البلع ، والصداع.

نظرًا لأن معدل الإصابة بـ كورونا كان أعلى بنسبة 162 ٪ لدى البالغين منه لدى الشباب ، كان الاختلاف الأكبر هو الأعراض المتعلقة بالرئة، في المقابل ، كان معدل حدوث أعراض ما بعد الحادة أعلى لدى البالغين بنسبة 41٪.

أولئك الذين في المستشفى أو العناية المركزة لديهم حالات أعلى من النتائج الصحية التي تم تسجيلها هنا ، بغض النظر عن العمر.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى عدد كبير من مظاهر كورونا الطويلة التي ظهرت حديثًا عند الأطفال والبالغين ، باستخدام السجلات الصحية المجمعة من الزيارات الروتينية.