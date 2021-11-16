شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى ثانى شخص فى العالم من فيروس نقص المناعة البشرية دون تدخل طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد العلماء ثاني شخص في العالم يتم شفاؤه من فيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز" بشكل طبيعى ودون علاج طبي، وفقًا لمقال نُشر في دورية حوليات الطب الباطني الأمريكية.

وبحسب ما نشر موقع "بيزنس إنسايدر" تم تشخيص المريضة، وهي امرأة لم يذكر اسمها تعيش في الأرجنتين، بفيروس نقص المناعة البشرية في عام 2013.

ومنذ عام 2017 ، قام فريق دولي من الباحثين على فحص الحمض النووي للمريضة بحثًا عن آثار الفيروس وقاموا بفحص المشيمة بعد ولادتها لطفل جديد بعد مراقبة تسلسل مليارات الخلايا، وأكد العلماء أن المرأة خالية من فيروس نقص المناعة البشرية.

أتاح الطب الحديث للعديد من الأشخاص التعايش مع فيروس نقص المناعة البشرية تحت السيطرة، لكنهم يحتاجون عادةً إلى علاج بمضادات الفيروسات لمنع الفيروس من التكاثر.

وتم الإبلاغ عن أربعة أشخاص في التاريخ "شفوا" من فيروس نقص المناعة البشرية ومع ذلك ، شُفي اثنان منهم - "مريض برلين" و "مريض لندن" بعد تلقيهما عمليات زرع الخلايا الجذعية، وهو إجراء محفوف بالمخاطر حاول العلماء تكراره مع مرضى آخرين، ولكن دون جدوى.

واكتشف العلماء مرة واحدة فقط من قبل حالة مؤكدة لشخص تعافى من الفيروس من جسمه بالكامل بشكل طبيعى، ففي عام 2020، شارك العلماء تقريرًا عن لورين ويلنبرج - أو "مريضة سان فرانسيسكو" كما أطلق عليها الأطباء - والتي كانت أول حالة معروفة لعلاج فيروس نقص المناعة دون تدخل طبي.

وأطلق الباحثون على الأم البالغة من العمر 30 عامًا، اسم "مريضة إسبيرانزا"، على اسم بلدة في الأرجنتين حيث تعيش، وفي اللغة الإنجليزية، تعني كلمة "esperanza" "الأمل".

وقال المؤلفون المشاركون في الدراسة، إنهم يعتقدون أن النتائج التي توصلوا إليها ستجلب الأمل بالفعل إلى 38 مليون شخص على مستوى العالم يعيشون مع الفيروس وفي مجال أبحاث علاج فيروس نقص المناعة البشرية من خلال المناعة الطبيعية.