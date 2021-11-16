شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف أسباب متلازمة آكلي اللحوم النيئة وطرق اكتشافها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد نشر الخليج 365 معاناة عائلة فى منطقة كرداسة بسبب مرض خطير ونادر يصيب 3 من أطفالهم، وتتلخص أعراضه فى أكل اللحوم النيئة وعدم القدرة على النطق والعنف الشديد وعدم القدرة على النوم ـ نقدم التحليل الطبي لهذا الأمر، وفقا لتصريح خاص لليوم السابع، أكد خلاله استشاري الجهاز الهضمي و التغذية الإكلينيكية بمعهد الكبد الدكتور أسامة فكري، أن هذا الأمر يطلق عليه متلازمة، والمتلازمة تعني مجموعة من الأعراض ليس لها علاقة ببعض.

وأضاف فكري، أن هؤلاء الأطفال يجب فحصهم جيدا والقيام باللازم للتعرف على المرض الحقيقي الذي تسبب في إصابتهم بهذه المتلازمة، وأشار إلى أن التعرض لمشكلة في الجهاز العصبي قد تكون السبب في لجوء الشخص لتناول اللحوم النيئة، أو قد تكون إصابة الشخص بمشكلة ما في الجسم تنعكس علي الجهاز العصبي.

وأوضح أن بعض الأشخاص المصابين بنقص نسبة الحديد، والأنيميا الشديدة في بعض الأحيان يلجأون لتناول اللحوم النيئة، أو أشياء غريبة، فنجد بعض المصابين يتناولون الجير أو الورق وغيرها من الأشياء الأخرى الغريبة، ولكن هذا الأمر ليس بالضروري التعرض له فهو أمر نادر الحدوث.

وأكد أسامة، أنه يجب فحص هؤلاء الأطفال أو أي شخص مصاب بهذه المتلازمة، ويتم ذلك عن طريق إجراء تحاليل شاملة، وقياس نسبة المعادن والفيتامينات، وتحليل النخاع الشوكي، وإجراء أشعة رنين على المخ.