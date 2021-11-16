صحة ورشاقة

العادات الغذائية لملوك بريطانيا.. إليزابيث تعشق الشيكولاتة وتشارلز يحب البيض

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القاهرة - سامية سيد - من المعروف أن العائلة المالكة البريطانية تعيش حياة مزدحمة للغاية تنطوي على العديد من الأشغال العامة للسبب نفسه ، فإنهم يميلون إلى اتباع نظام صارم يتضمن تناول الطعام الصحى، حيث طور أفراد العائلة المالكة البريطانية عادات الأكل على مر السنين ، و لعبت هذه العادات دورًا كبيرًا في تشكيل لياقتهم البدنية، وفى السطور القادمة سنتعرف على بعض العادات الغذائية الصحية للملوك البريطانيين التي يجب أن نتبعها، بحسب ما نشره موقع " timesofindia".

حب الملكة إليزابيث للشوكولاتة الداكنة

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كشف الشيف الملكي الرسمي دارين ماكجرادي ،أن الملكة تستمتع بتناول الشوكولاتة الداكنة بنسبة 60٪ أو أكثر من الكاكاو، إنها حقيقة معروفة أن الشوكولاتة الداكنة تعمل على تحسين الوظيفة الإدراكية مع خفض ضغط الدم.

حب الأمير تشارلز للبيض المخبوز بالجبن والشاي

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من المعروف أن البيض مصدر كبير للبروتين والسيلينيوم وفيتامين ب 12، إنه أحد أكثر خيارات الإفطار صحة ويحبه الأمير تشارلز، كشفت إحدى التغريدات التي شاركها كلارنس هاوس في مايو 2020 ، أن الأمير تشارلز يحب أكل البيض المخبوز بالجبن ، المصنوع من السبانخ والطماطم والقشدة المزدوجة والبيض وأنواع الجبن البريطانية، كما يحب الأمير تشارلز الشاي المصنوع من أوراق الشاي السائبة في إبريق الشاي بالعسل العضوي.

بازلاء الدوقة كاميلا

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تحب دوقة كورنوال كاميلا تناول البازلاء الطازجة ، لديها حديقة نباتية خاصة بها وتستمتع بتناول المنتجات الطازجة، من المعروف أن البازلاء لها خصائص مضادة للالتهابات وغنية بالمعادن مثل الزنك.

الأمير وليام يفضل الفشار

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يشتهر الأمير ويليام بمظهره الوسيم بفضل نظام اللياقة البدنية الصارم، يستمتع بمضغ الفشار متى استطاع.

يفضل الأمير هاري المنتجات الطازجة

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يقال إن أسلوب حياة الأمير هاري أصبح أكثر صحة بعد الزواج من دوقة ساسكس  ميجان ماركل، إنه يستمتع بالعصائر الخضراء والفواكه الطازجة والخضروات مع الكينوا واللفت.

حب كيت ميدلتون للطعام النييء

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تشتهر دوقة كامبريدج بأسلوب حياتها الصحي وتحب الأطعمة النيئة، لنفس السبب ، قامت بتضمين اللفت ، سبيرولينا ، ماتشا في عصيرها الصباحي تحب كيت أيضًا تناول توت وسلطة البطيخ الطازج، توفر المنتجات الطازجة المزيد من العناصر الغذائية للجسم وتساعد على تنقية البشرة وتحسين عملية الهضم.

تتبع ميجان ماركل نظامًا غذائيًا نباتيًا

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من المعروف أن ميجان تتبع نظامًا غذائيًا نباتيًا معظم الوقت وتحب تناول الوجبات الخفيفة الذكية مثل الفاكهة الكاملة مع زبدة اللوز، إنها من أكبر المتابعين للعصائر الخضراء المصنوعة من الأطعمة النيئة مثل اللفت والسبيرولينا، ميجان أيضًا من كبار المعجبين بشاي Kombucha ، المخمر وهو مصدر كبير للبروبيوتيك الصديقة للأمعاء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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