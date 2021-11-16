شكرا لقرائتكم خبر عن علماء يتوصلون لدواء يمكنه تجديد الخلايا العصبية وتعزيز التعافي من الشلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن فريق من العلماء من التوصل إلى دواء هو الأول من نوعه، يمكنه تجديد الخلايا العصبية وتعزيز التعافي من الشلل في غضون أسابيع، حيث تم تجربته على الفئران.

نشر فريق جامعة "نورث وسترن" نتائج أبحاثه في مجلة "ساينس" العلمية، معربا عن أمله أن يقدم هذا الدواء في وقت مبكر من السنة المقبلة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاقتراح إجراء تجارب على البشر.



الدراسة

وقال البروفيسور سامويل ستاب الذي أدار الدراسة، إن الهدف منها كان التوصل إلى دواء يمكن إعطاؤه للبشر واستخدامه في المستشفيات لمنع إصابة من تعرضوا لصدمات كبيرة أو الذين يعانون من الأمراض بالشلل.



نتائج الدراسة

توضح الدراسة ان الدواء الذى توصل إليه الفريق يقوم على استخدام شبكة من الجزيئات تتطور بشكل طبيعي حول أنسجة الخلية، فيما يعرف بالألياف النانوية، حيث تم حقن الدواء في شكل هلام في الأنسجة المحيطة بالحبل الشوكي لفئران التجارب بعد 24 ساعة من انقطاع عمودها الفقري.



علاج الاربطة

وبعد حقن الفئران انتظر الباحثون 24 ساعة، باعتبار أن البشر الذين يعانون من إصابات في العمود الفقري إثر الحوادث لا يتلقون العلاج على الفور، وبعد مرور 4 أسابيع، لاحظوا أن الفئران تمشي كما كانت قبل الإصابة، في حين أن التي لم تتلقَ العلاج لم تتمكن من المشي، وفقا لموقع "سبوتنيك".

وقرر العلماء تشريح الفئران لفحص تأثير العلاج على مستوى الخلايا، فلاحظوا تحسنا كبيرا في النخاع الشوكي، حيث تجددت التمديدات المقطوعة للخلايا العصبية، والتي تسمى المحاور، وتكونت مجدداً طبقة واقية من المحاور المهمة لنقل الإشارات الكهربائية، وتطورت أوعية دموية تزود الخلايا المصابة بالمغذيات، ونجا عدد أكبر من الخلايا العصبية الحركية، وخلصت نتائج الباحثون إلى أن الحركات الجماعية للخلايا تتكثف وكفاءتها تتحسن عند تعرضها لتحور ما.